    Spider-Man Brand New Day: Se da actualización del accidente de Tom Holland

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS30/09/2025 1:47 p. m.

    No fue de gravedad al final

    Para quien no lo sepa, hace algunos días hubo problemas en el set de grabación de Spider-Man: Brand New Day, nueva película de la franquicia que está ligada al universo de películas de Marvel. Y eso tiene que ver con el protagonista de estas cintas, Tom Holland, quien sufrió un accidente relacionado a su salud. Y ahora, después pasado tiempo, hay actualizaciones sobre cómo se siente en estos momentos.

    El actor compartió con sus seguidores una actualización sobre su recuperación luego de la lesión en la cabeza que sufrió durante la filmación. El intérprete de Peter Parker recurrió a Instagram para hablar sobre su estado tras el accidente, que ocurrió el mismo día en que asistió a una gala benéfica organizada por The Brothers Trust, fundación dirigida por su familia.

    Holland explicó que, aunque participó en el evento, tuvo que retirarse antes de tiempo para descansar y priorizar su recuperación. “¡Qué noche! Otro gran éxito. Siento haberme tenido que ir temprano, pero me siento mejor y me estoy recuperando. Muchísimas gracias a mi padre por encargarse de la fiesta después de mi partida. El espectáculo se volvió mucho más divertido ”, escribió el actor en su publicación.

    De acuerdo con los medios, Holland se encontraba en la gala acompañado por su pareja Zendaya y por su compañero de reparto Jacob Batalon, apenas unas horas después de haber sufrido el percance. El medio señala que el actor se golpeó la cabeza tras una caída durante una escena de riesgo en los estudios Leavesden, en Watford, lo que le habría provocado una conmoción cerebral leve.

    Tras el accidente, se llamó a una ambulancia y el actor  fue trasladado a un hospital local para someterse a revisiones médicas. Aunque los detalles oficiales no se han confirmado, el actor asegura que se encuentra en proceso de recuperación y agradeció el apoyo recibido por parte de sus fans. Recuerda que la película se estrena en verano de 2026.

    Vía: IGN

    Imagen

    Nota del autor: Menos mal saber que está bien. Es muy apreciado por quienes somos fanáticos del personaje que interpreta.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Spider-Man Brand New Day: Se da actualización del accidente de Tom Holland
    Spider-Man Brand New Day: Se da actualización del accidente de Tom Holland
    Avalanche Studios anuncia el cierre de una de sus oficinas más importantes
    Avalanche Studios anuncia el cierre de una de sus oficinas más importantes
    Let It Die: Inferno, juego de alto riesgo
    Let It Die: Inferno, juego de alto riesgo
    El Nintendo Switch 2 bajaría de precio
    El Nintendo Switch 2 bajaría de precio
    Filtración revela nuevo DualSense con batería removible
    Filtración revela nuevo DualSense con batería removible
    Amazon vende el LEGO Game Boy antes de tiempo
    Amazon vende el LEGO Game Boy antes de tiempo
    El Switch y Switch 2 reciben nueva actualización
    El Switch y Switch 2 reciben nueva actualización
    Review – Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
    Review – Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
    Dan los detalles técnicos de Resident Evil 9 en Switch 2
    Dan los detalles técnicos de Resident Evil 9 en Switch 2
    Nintendo explica cómo eligieron los botones de sus controles
    Nintendo explica cómo eligieron los botones de sus controles
    La expansión de Megaevolución ya está disponible en Pokémon TCG
    La expansión de Megaevolución ya está disponible en Pokémon TCG
    Nuevo tráiler de Zootopia 2 nos presenta la canción de Shakira
    Nuevo tráiler de Zootopia 2 nos presenta la canción de Shakira
    Anuncian que el sitio Anime Onegai cerrará muy pronto
    Anuncian que el sitio Anime Onegai cerrará muy pronto
    WhatsApp añadirá nuevas funciones en México
    WhatsApp añadirá nuevas funciones en México
    La secuela de La Red Social estrenará este día
    La secuela de La Red Social estrenará este día
    J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, llama ignorante a Emma Watson
    J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, llama ignorante a Emma Watson
    Este es el internet móvil más barato en México
    Este es el internet móvil más barato en México
    Los Simpson tendrán una nueva película
    Los Simpson tendrán una nueva película
    Donald Trump amenaza con subir los aranceles al 100% a películas extranjeras
    Donald Trump amenaza con subir los aranceles al 100% a películas extranjeras
    Sony reduce el almacenamiento del PS5 Slim
    Sony reduce el almacenamiento del PS5 Slim
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo