Spider-Man Brand New Day: Se da actualización del accidente de Tom Holland

No fue de gravedad al final

Para quien no lo sepa, hace algunos días hubo problemas en el set de grabación de Spider-Man: Brand New Day, nueva película de la franquicia que está ligada al universo de películas de Marvel. Y eso tiene que ver con el protagonista de estas cintas, Tom Holland, quien sufrió un accidente relacionado a su salud. Y ahora, después pasado tiempo, hay actualizaciones sobre cómo se siente en estos momentos.

El actor compartió con sus seguidores una actualización sobre su recuperación luego de la lesión en la cabeza que sufrió durante la filmación. El intérprete de Peter Parker recurrió a Instagram para hablar sobre su estado tras el accidente, que ocurrió el mismo día en que asistió a una gala benéfica organizada por The Brothers Trust , fundación dirigida por su familia.

Holland explicó que, aunque participó en el evento, tuvo que retirarse antes de tiempo para descansar y priorizar su recuperación. “¡Qué noche! Otro gran éxito. Siento haberme tenido que ir temprano, pero me siento mejor y me estoy recuperando. Muchísimas gracias a mi padre por encargarse de la fiesta después de mi partida. El espectáculo se volvió mucho más divertido ”, escribió el actor en su publicación.

De acuerdo con los medios, Holland se encontraba en la gala acompañado por su pareja Zendaya y por su compañero de reparto Jacob Batalon, apenas unas horas después de haber sufrido el percance. El medio señala que el actor se golpeó la cabeza tras una caída durante una escena de riesgo en los estudios Leavesden, en Watford, lo que le habría provocado una conmoción cerebral leve.

Tras el accidente, se llamó a una ambulancia y el actor fue trasladado a un hospital local para someterse a revisiones médicas. Aunque los detalles oficiales no se han confirmado, el actor asegura que se encuentra en proceso de recuperación y agradeció el apoyo recibido por parte de sus fans. Recuerda que la película se estrena en verano de 2026.

Vía: IGN

Nota del autor: Menos mal saber que está bien. Es muy apreciado por quienes somos fanáticos del personaje que interpreta.