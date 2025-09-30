    Avalanche Studios anuncia el cierre de una de sus oficinas más importantes

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS30/09/2025 12:33 p. m.

    Una de sus sedes más importantes en el mundo

    En el mundo del gaming siempre hay cambios abruptos, sobre todo en los estudios de desarrollo, ya que si estos no cumplen con el desempeño esperado por la compañía publisher, usualmente se cierran para no seguir haciendo gastos innecesarios de activos. Con eso en mente, se dieron novedades con Avalanche Studios, creadores de la saga Just Cause, las cuales no son las más positivas.

    La compañía confirmó el cierre de su estudio en Liverpool, además de una reducción de personal en sus sedes de Malmö y Estocolmo. La compañía explicó que esta decisión responde a una revisión interna frente a los desafíos actuales de la industria.

    El estudio británico, inaugurado en 2020, será cerrado de manera definitiva tras un proceso de consulta colectiva, como exige la legislación del Reino Unido. En el comunicado oficial, Avalanche señaló que estos cambios buscan garantizar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo del grupo, que incluye las divisiones Avalanche Studios, Expansive Worlds y Systemic Reaction.

    Aunque no se especificó el número de empleados afectados, la compañía cuenta con más de 600 trabajadores a nivel global. Los recortes también contemplan una reestructuración de equipos en Suecia para ajustarse a las necesidades de sus proyectos actuales.

    La noticia llega después de que Microsoft cancelara el desarrollo de Contraband, título cooperativo que Avalanche había anunciado en 2021. Pese a destacar la buena relación con la tecnológica, el proyecto fue detenido en agosto, sumando otra dificultad al panorama de la compañía.

    Vía: Gib

    Imagen

    Nota del autor: Definitivamente es triste que esto pasara. Pero gastar recursos innecesarios tampoco es opción.

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Avalanche Studios anuncia el cierre de una de sus oficinas más importantes
    Avalanche Studios anuncia el cierre de una de sus oficinas más importantes
    El Nintendo Switch 2 bajaría de precio
    El Nintendo Switch 2 bajaría de precio
    Filtración revela nuevo DualSense con batería removible
    Filtración revela nuevo DualSense con batería removible
    Amazon vende el LEGO Game Boy antes de tiempo
    Amazon vende el LEGO Game Boy antes de tiempo
    El Switch y Switch 2 reciben nueva actualización
    El Switch y Switch 2 reciben nueva actualización
    Review – Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
    Review – Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
    Dan los detalles técnicos de Resident Evil 9 en Switch 2
    Dan los detalles técnicos de Resident Evil 9 en Switch 2
    Nintendo explica cómo eligieron los botones de sus controles
    Nintendo explica cómo eligieron los botones de sus controles
    La expansión de Megaevolución ya está disponible en Pokémon TCG
    La expansión de Megaevolución ya está disponible en Pokémon TCG
    Nuevo tráiler de Zootopia 2 nos presenta la canción de Shakira
    Nuevo tráiler de Zootopia 2 nos presenta la canción de Shakira
    Anuncian que el sitio Anime Onegai cerrará muy pronto
    Anuncian que el sitio Anime Onegai cerrará muy pronto
    WhatsApp añadirá nuevas funciones en México
    WhatsApp añadirá nuevas funciones en México
    La secuela de La Red Social estrenará este día
    La secuela de La Red Social estrenará este día
    J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, llama ignorante a Emma Watson
    J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, llama ignorante a Emma Watson
    Este es el internet móvil más barato en México
    Este es el internet móvil más barato en México
    Los Simpson tendrán una nueva película
    Los Simpson tendrán una nueva película
    Donald Trump amenaza con subir los aranceles al 100% a películas extranjeras
    Donald Trump amenaza con subir los aranceles al 100% a películas extranjeras
    Sony reduce el almacenamiento del PS5 Slim
    Sony reduce el almacenamiento del PS5 Slim
    Silent Hill f supera el millón de unidades vendidas
    Silent Hill f supera el millón de unidades vendidas
    Amazon recibe multa multimillonaria por culpa de Prime
    Amazon recibe multa multimillonaria por culpa de Prime
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo