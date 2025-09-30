Avalanche Studios anuncia el cierre de una de sus oficinas más importantes

Una de sus sedes más importantes en el mundo

En el mundo del gaming siempre hay cambios abruptos, sobre todo en los estudios de desarrollo, ya que si estos no cumplen con el desempeño esperado por la compañía publisher, usualmente se cierran para no seguir haciendo gastos innecesarios de activos. Con eso en mente, se dieron novedades con Avalanche Studios, creadores de la saga Just Cause, las cuales no son las más positivas.

La compañía confirmó el cierre de su estudio en Liverpool, además de una reducción de personal en sus sedes de Malmö y Estocolmo. La compañía explicó que esta decisión responde a una revisión interna frente a los desafíos actuales de la industria.

El estudio británico, inaugurado en 2020, será cerrado de manera definitiva tras un proceso de consulta colectiva, como exige la legislación del Reino Unido. En el comunicado oficial, Avalanche señaló que estos cambios buscan garantizar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo del grupo, que incluye las divisiones Avalanche Studios, Expansive Worlds y Systemic Reaction.

Aunque no se especificó el número de empleados afectados, la compañía cuenta con más de 600 trabajadores a nivel global. Los recortes también contemplan una reestructuración de equipos en Suecia para ajustarse a las necesidades de sus proyectos actuales.

La noticia llega después de que Microsoft cancelara el desarrollo de Contraband , título cooperativo que Avalanche había anunciado en 2021. Pese a destacar la buena relación con la tecnológica, el proyecto fue detenido en agosto, sumando otra dificultad al panorama de la compañía.

Vía: Gib

Nota del autor: Definitivamente es triste que esto pasara. Pero gastar recursos innecesarios tampoco es opción.