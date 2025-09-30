    Se pausa la publicación del manga de One Piece

    30/09/2025

    Un descanso bien merecido para Oda

    En estos momentos la franquicia de One Piece sigue más fuerte que nunca, puesto que sigue saliendo el anime, los videojuegos, juego de cartas, mercancía, y por supuesto, el manga, material fuente que sigue actualizando la historia conforme pasan los meses en cuestión. Sin embargo, hay momentos en los que el desarrollo debe detenerse, y todo apunta a que dentro de poco los usuarios se van a quedar sin su episodio semanal.

    El popular manga no publicará un nuevo capítulo esta semana tras anunciarse una pausa inesperada. La decisión fue reportada por WSJ_manga y de inmediato generó preocupación entre los seguidores de la obra de Eiichiro Oda, creador de Monkey D. Luffy y los Sombrero de Paja, quienes inundaron redes sociales preguntándose si el autor se encuentra bien.

    Por ahora, no existe confirmación oficial de que este parón esté relacionado con problemas de salud de Oda. Sin embargo, es conocido que el mangaka ha llevado un ritmo de trabajo intenso durante años, lo que alimenta las especulaciones entre los fanáticos. Según la información disponible, la pausa tendría una duración de solo una semana, aunque este plan podría cambiar.

    La noticia llega en un momento clave, ya que el anime de One Piece también se encuentra en pausa, sin nuevo episodio del arco de Egghead, y con un recopilatorio programado para la siguiente emisión. Esta coincidencia ha incrementado la incertidumbre en torno al futuro inmediato de la franquicia.

    A pesar del contratiempo, la saga atraviesa una de sus etapas más destacadas, con múltiples proyectos activos y un arco narrativo considerado de los más importantes de la historia. No obstante, la pausa ha sido percibida por los fans como un golpe inesperado, que refuerza la preocupación por el estado de Eiichiro Oda.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: De vez en cuando debe tomarse su descanso el autor. Estar por años escribiendo episodios semanales no debe ser sencillo.

