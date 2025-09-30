Apple defiende al iPhone 17 de sus controversias

El iPhone 17 y su familia ya tienen un par de días en el mercado. Sin embargo, la experiencia de algunos usuarios ha sido todo menos óptima. Desde su lanzamiento, los usuarios se han quejado por los rayones que aparecen en la parte trasera de estos dispositivos. Ante la ola de comentarios negativos, Apple por fin ha dado la clara, aclarando qué es lo que está pasando realmente.

Aunque Apple ha mencionado que la cubierta trasera, donde se concentran las quejas, tiene una resistencia a los arañazos y grietas cuatro veces mejor que la versión anterior en todos los dispositivos previos de la compañía, los usuarios han reportado rayones que no justificaría los altos precios del iPhone 17.

Al respecto, la compañía aseguró que tanto en el iPhone 17 como en el iPhone 17 Pro, la aleación de aluminio aeroespacial pasa por un proceso de anodizado de precisión que añade durabilidad, además de que los bordes de la plataforma de la cámara de los modelos Pro tienen características similares a los bordes de las cajas anodizadas de otros productos. Sin embargo, Apple señaló que esto podría causar problemas con el paso del tiempo, esto fue lo que se comentó al respecto:

“Si bien esta anodización es tan duradera como en nuestros otros productos, con el tiempo, puede mostrar pequeñas abrasiones con desgaste normal.



Esto se está abordando. Esta transferencia de material no es un rasguño y se puede quitar con la limpieza.



Los arañazos que se ven circulando en las redes sociales deben ser examinados antes de tomarlos en serio. La mayoría de los materiales pueden dañarse cuando alguien lo intenta intencionalmente, que es lo que se puede ver en muchas publicaciones en línea”.

¿Una falla en el diseño?

Aunque Apple asegura que, al menos por el momento, no debe de haber problemas con los rasguños en el iPhone 17, todo indica a que la situación no es tan sencilla como parece. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá en este caso, pero está claro que el iPhone 17 comenzó con el pie izquierdo. En temas relacionados, ciertos colores de este dispositivo se dañan más fácilmente. De igual forma, así puedes obtener una eSim.

Vía: Expansión