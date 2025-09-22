Ciertos colores de iPhone 17 se dañan fácilmente

Problemas a menos de una semana de lanzarse

La semana pasada se lanzó al mercado el tan esperado iPhone 17, celular nuevo de Apple que está causando furor entre los fans, ya que cuenta con un diseño relativamente nuevo, así como el agregado de cámaras con calidad superior que son preferidas por los entusiastas de la marca. Sin embargo, los primeros embarques nunca suelen ser perfectos, y hay quienes ya reportaron tener problemas con tan caros dispositivos.

Los iPhone 17 Pro, 17 Pro Max y iPhone Air enfrentan polémica en su primer fin de semana en el mercado. A tan solo 24 horas de su lanzamiento, compradores en distintas ciudades reportaron que los nuevos dispositivos presentan rayones visibles en la parte trasera, especialmente en los modelos de colores oscuros.

De acuerdo con los medios, los Air en color negro y los 17 Pro y 17 Pro Max en azul oscuro mostraron desgaste en unidades exhibidas en Apple Stores de Nueva York, Hong Kong, Shanghái y Londres. MacRumors añadió que el problema también se extiende al color naranja de los modelos Pro y que los cargadores MagSafe dejan marcas notorias en la parte posterior de los equipos.

La compañía introdujo este año una nueva estructura unibody de aluminio con cubierta trasera de Ceramic Shield, tecnología que según Apple brinda hasta cuatro veces más resistencia contra caídas que el cristal. Sin embargo, la firma no especificó mejoras en protección contra rayaduras, lo que ahora genera dudas entre usuarios y especialistas.

Un creador de contenido compartió un video en el que muestra su iPhone 17 Pro Max azul oscuro lleno de rayaduras tras solo unos días de uso. Según relató, el dispositivo no tenía funda y se guardaba en un bolsillo libre de objetos como llaves o monedas, aun así, la superficie se deterioró rápidamente. Estos reportes mantienen la polémica abierta en torno a la durabilidad real de los nuevos celulares.

Nota del autor: Es lo malo de ser early adopters de la tecnología, nunca sale nada perfecto. Ojalá Apple les haga efectiva la garantía.