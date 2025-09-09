Precio y fecha de los nuevos iPhone 17 en México

Después de varios rumores y filtraciones, Apple por fin nos presentó el iPhone 17 durante un evento especial transmitido el día de hoy. En lugar de solo un producto, esta generación nos dará cuatro opciones, cada una a diferentes precios y con una serie de elementos únicos.

Comenzando con el modelo base del iPhone 17, el dispositivo tiene el mismo diseño que su predecesor, pero el interior ha cambiado bastante. Este dispositivo tiene una pantalla ProMotion de 120 Hz, la cual por fin deja de ser una exclusiva de los modelos Pro. De igual forma, aquí encontramos un panel Super Retina XDR OLED de 6.3 pulgadas. Lo más interesante es el uso del chip A19, el cual promete 20% mayor rendimiento respecto al iPhone 16, así como un gran uso de Apple Intelligence.

Por último, el trabajo de Apple mantiene la cámara principal de 48 megapíxeles f/1.6 con capacidad de zoom de calidad óptica 2x, pero también tendrá una nueva cámara frontal, conocida como Center Stage, la cual tiene un sensor cuadrado y con el mayor ángulo de visión para lograr selfies mejores y más amplias, esto gracias a la inteligencia artificial.

El nuevo iPhone Air

La segunda gran revelación de esta generación es el iPhone Air. Como su nombre lo indica, este es un modelo que solo mide 5.6 mm de grosor. Claro, esto trae consigo consecuencias, como una batería reducida, pero sigue siendo una opción bastante atractiva para cierto público. El dispositivo cuenta con una pantalla de Retina XDR OLED de 6.5 pulgadas, tiene tasa de refresco ProMotion de 120 Hz y brillo máximo de 2,000 nits.Por si fuera poco, el dispositivo también hace uso del nuevo chip A19 Pro.

Debido a su naturaleza, el iPhone Air tiene una sola cámara trasera de 48 megapíxeles, igual a la del iPhone 17. Notablemente, este modelo solo tiene soporte para eSIM, ya que no tiene bandeja para SIM física.

El iPhone 17 Pro está aquí

Si los previos modelos de esta generación de Apple no son lo suficiente para ti, te dará gusto escuchar que los iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max son una realidad. En cuanto a la cámara, aquí encontramos el teleobjetivo de mayor alcance en un iPhone, con una distancia focal equivalente de hasta 200 mm, con todo un rango de zoom óptico de 16x. Junto a esto, el dispositivo cuenta con más funcionalidades de video profesionales, como la estabilización mejorada, ajustes de nivel cinematográfico y compatibilidad con flujos de trabajo estándar de la industria.

De igual forma, los iPhone 17 Pro y Pro Max tendrán un gran rendimiento gracias a su avanzada tecnología de enfriamiento, y una cámara de vapor soldada con láser que une fuerzas con la estructura unibody de aluminio para disipar eficientemente el calor del chip A19 Pro. Por su parte, la batería hora va a durar hasta 39 horas en reproducción de video.

Precio y fecha de lanzamiento

Todos los modelos tendrán una memoria de 256 GB, y las preventas comenzarán el próximo 12 de septiembre, con todos estos productos a la venta en general a partir del 19 de septiembre. Ahora, estos son los precios de estos cuatro modelos:

iPhone 17 - $799 dólares ($19,999 pesos)

iPhone Air - $999 dólares ($25,999 pesos)

iPhone 17 Pro - $1,099 dólares ($28,499 pesos)

iPhone 17 Pro Max de 1 TB - $1,199 dólares ($40,999 pesos)

iPhone 17 Pro Max de 2 TB - $2 mil dólares ($50,999 pesos)

Nuevos Airpods y Apple Watch

Más allá de los iPhone, el evento de Apple también nos dio un gran vistazo a los Airpods Pro 3, los cuales ofrecen mejoras en la cancelación de ruido, traducción en vivo, nuevas almohadillas con infusión de espuma, y tecnología que disminuye el sonido de tu música si detecta que estás hablando. Estos productos también estarán disponible el 19 de septiembre por $249 dólares, o $5,799 pesos.

En lo que respecta a los Apple Watch, la compañía presentó el Apple Watch Series 11, el cual cuenta con soporte 5G, funciones de inteligencia artificial con watchOS 26, seguimiento de detección de hipertensión e información más precisa sobre tu salud. Para aquellos en busca de más poder, también estará a la venta el Apple Watch Ultra 3, el cual tiene un procesador compatible con conectividad satelital y una pantalla OLED. Por último, también fue revelado una nueva generación del Apple Watch SE, el cual es más económico, pero aún ofrece varias de las características de cuidado de salud que encontramos en otros modelos. Estos tres dispositivos estarán a la venta el 19 de septiembre, y estos son sus precios:

Apple Watch Series 11 - $399 dólares ($9,499 pesos)

Apple Watch SE - $249 dólares ($5,499 pesos)

Apple Watch Ultra 3 - $799 dólares ($19,999 pesos)

Recuerda, todos estos productos estarán a la venta a partir del 19 de septiembre en México, y sus preventas comenzarán el 12 de este mismo mes. En temas relacionados, Apple TV+ sube de precio en México. De igual forma, Apple va contra Elon Musk.

Vía: Apple