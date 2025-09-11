Así puedes mudar tu línea celular de SIM física a una eSIM de Telcel

Un proceso rápido y efectivo

Hace poco se llevó a cabo una nueva edición de los eventos de Apple, donde se anunció finalmente el esperado iPhone 17 junto a sus variantes no tan costosas, dando a entender que es la siguiente evolución de la marca, resaltando que ya no habrá manera de insertar al teléfono una tarjeta SIM física. Eso de inmediato preocupó a quienes tienen planeado comprar este dispositivo, pero existe una forma de mudar la línea sin problema.

La llegada de los celulares sin bandeja para la tarjeta no supondrá un obstáculo para los clientes de Telcel. El operador anunció un método oficial que permite pasar una línea a eSIM directamente desde el dispositivo, sin necesidad de acudir a un Centro de Atención a Clientes ni de escanear códigos QR.

El proceso aprovecha la función “Transferencia Rápida de eSIM” de Apple y solo requiere algunos requisitos básicos: contar con un iPhone con iOS 17.4 o posterior, tener una cuenta de iCloud vinculada, activar el código de bloqueo del equipo, conexión Wi-Fi estable y, en el caso de Telcel, mantener una línea activa en plan de Renta o Mixto/Consumo Controlado.

La transferencia se realiza desde el menú de configuración del nuevo iPhone, seleccionando la opción Agregar eSIM y eligiendo Transferir de un iPhone cercano . Desde ahí, basta con aceptar las notificaciones, ingresar el código de verificación y confirmar la línea a mover. Al finalizar, el número se desactiva en el dispositivo anterior y se activa en el nuevo, con Telcel recomendando reiniciar ambos equipos para asegurar la configuración.

El operador subraya que este método no tiene costo y puede repetirse en caso de error. Sin embargo, aclara que al convertir una SIM física en eSIM, la tarjeta original queda inhabilitada de manera permanente. Para volver a usar un chip físico será necesario acudir a un Centro de Atención a Clientes. En el caso de usuarios en prepago (Amigo Kit), la activación de la eSIM aún debe gestionarse directamente en un CAC.

Vía: XTK

