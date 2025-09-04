Ésto es lo que cuesta el paquete de 100 GB de internet de la CFE

Desde hace tiempo, la Comisión Federal de Electricidad ofrece diferentes opciones para tener internet, ya sea en caso en dispositivos móviles. Si tienes pensado conseguir uno para tu hogar, te dará gusto escuchar que hay una manera de obtener 100 GB mensuales, y aquí te decimos cuánto vale este paquete.

En estos momentos, todos los interesados pueden contratar una bolsa de 100 GB por parte de la CFE, la cual se puede pagar de forma mensual, semestral y anual, ofreciendo la suficiente cantidad para navegar en redes sociales y disfrutar de servicio de streaming en tu casa. Estos son los precio:

Mensual: $995 pesos

Semestral: $5,300 pesos

Anual: $10,290 pesos

¿Qué necesitas para contratar este paquete?

Ahora, es importante mencionar que esta oferta no incluye redes sociales ilimitadas, algo que podemos encontrar fácilmente con otras compañías. Junto a esto, la renovación se hace cada mes, esto significa que no tendrás que preocuparte mucho por gastar todos los datos disponibles.

Junto a esto, la CFE ha señalado que para hacer uso de paquete, es necesario contar con un equipo terminal habilitado. Si estás interesado tienes que conseguir un módem MiFi de la propia CFE por $1,145 pesos, que incluye un mes de 5 GB de datos y una tarjeta SIM. Alternativamente, se puede usar un módem propio, siempre y cuando sea compatible con el servicio y cumpla con las características técnicas necesarias, como el soporte para la banda 28.

De igual forma, tienes que considerar que este paquete no incluye llamadas de voz ni mensajes de texto (SMS), y no es compatible con servicios que requieran validación por estos medios. La CFE también ha señalado que la señal del módem se puede compartir con un máximo de 10 dispositivos de forma simultánea, y su velocidad dependerá de tu zona.

Sin duda alguna, una alternativa bastante interesante para algunos que no están contentos con las otras opciones en el mercado.

