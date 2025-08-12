¿Cuál es el internet móvil más rápido de México?

La empresa Telcel ha reforzado su dominio en el mercado de conectividad móvil mexicano, de acuerdo con el más reciente informe de Speedtest Intelligence de Ookla correspondiente al primer trimestre de 2024. El operador no solo lidera en velocidad y consistencia, sino también en experiencia de video y de juego, especialmente en redes 5G.

En la Puntuación de Conectividad, que mide la experiencia global del usuario, Telcel alcanzó 69.31 puntos, superando a Movistar (61.74), AT&T (61.50) y Altan Redes (49.26). En la categoría de red móvil más rápida, que incluye todas las tecnologías, registró una velocidad media de descarga de 82.69 Mbps, muy por encima de Movistar (33.89 Mbps) y AT&T (30.06 Mbps). También obtuvo la mayor velocidad de carga, con 14.75 Mbps y una latencia promedio de 63 milisegundos.

El liderazgo se amplifica en el terreno 5G, donde Telcel alcanzó 230.67 Mbps de descarga media y 26.66 Mbps de carga, con una latencia de 54 ms. Sus rivales quedaron lejos: AT&T marcó 71.38 Mbps de descarga y 12.68 Mbps de carga, mientras que Movistar registró 57.19 Mbps y 11.43 Mbps, respectivamente. Además, Telcel demostró la mayor consistencia: el 91.2% de sus resultados en red general superaron los 5 Mbps de descarga y 1 Mbps de carga, mientras que en 5G el 90% de las pruebas rebasaron los 25 Mbps de descarga y 3 Mbps de carga.

En cuanto a experiencia, Ookla le otorgó a la empresa de Slim 72.57 puntos en video (81.12 en 5G) y 77.35 en juego (82.43 en 5G), superando a AT&T (68.82 y 74.69), Movistar (67.89 y 72.22) y Altan Redes (63.51 y 55.32). Con estos resultados, Telcel no solo conserva la corona de la velocidad, sino que se consolida como el operador con la mejor experiencia móvil en el país.

Vía: XTK

Nota del autor: Aunque lo quieran tirar del trono, Telcel siempre encuentra la manera de salvarse. No tengo red de la empresa, pero ya me lo estoy pensando seriamente.



