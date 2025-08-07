    AT&T planea abandonar el mercado de México

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS07/08/2025 3:07 p. m.

    El mercado móvil en México es un ambiente muy competitivo. América Móvil, empresa de Carlos Slim, domina gran parte del mercado, dejando a otras empresas en una situación complicada. De esta forma, se ha dado a conocer que AT&T tiene pensado abandonar México, y ya está buscando un nuevo comprador.

    De acuerdo con Bloomberg, AT&T trabaja con asesores para vender su filial mexicana, por la que espera obtener más de $2 mil millones de dólares. Esto es algo que responde a los constantes problemas que representa el mercado de México para algunas compañías extranjeras, las cuales no han logrado hacerle frente a Telcel y a Telmex. Junto a esto, América Móvil está en constante pelea con todas las empresas que buscan adentrarse en nuestro territorio.

    ¿Cuánto invirtió AT&T en México?

    AT&T llegó a México en 2014, cuando la compañía compró primero Grupo Iusacell por $2.5 mil millones de dólares al empresario Ricardo Salinas Pliego, y después adquirió las operaciones de Nextel México por otros $1.9 mil millones. En total, habría invertido más de $10 mil millones de dólares en México, que no han sido suficientes frente al dominio de Telcel, que acapara más del 60% del mercado en el país.

    Por el momento aún no hay un comprador para AT&T, pero es muy probable que pronto tengamos más detalles relacionados con la salida de esta compañía. En temas relacionados, Telcel ataca a BAIT. De igual forma, el número de usuarios de Telcel baja.

    Imagen

    Vía: Bloomberg 

    Etiquetas: , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media