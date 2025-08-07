AT&T planea abandonar el mercado de México

El mercado móvil en México es un ambiente muy competitivo. América Móvil, empresa de Carlos Slim, domina gran parte del mercado, dejando a otras empresas en una situación complicada. De esta forma, se ha dado a conocer que AT&T tiene pensado abandonar México, y ya está buscando un nuevo comprador.

De acuerdo con Bloomberg, AT&T trabaja con asesores para vender su filial mexicana, por la que espera obtener más de $2 mil millones de dólares. Esto es algo que responde a los constantes problemas que representa el mercado de México para algunas compañías extranjeras, las cuales no han logrado hacerle frente a Telcel y a Telmex. Junto a esto, América Móvil está en constante pelea con todas las empresas que buscan adentrarse en nuestro territorio.

¿Cuánto invirtió AT&T en México?

AT&T llegó a México en 2014, cuando la compañía compró primero Grupo Iusacell por $2.5 mil millones de dólares al empresario Ricardo Salinas Pliego, y después adquirió las operaciones de Nextel México por otros $1.9 mil millones. En total, habría invertido más de $10 mil millones de dólares en México, que no han sido suficientes frente al dominio de Telcel, que acapara más del 60% del mercado en el país.

Por el momento aún no hay un comprador para AT&T, pero es muy probable que pronto tengamos más detalles relacionados con la salida de esta compañía. En temas relacionados, Telcel ataca a BAIT. De igual forma, el número de usuarios de Telcel baja.

Vía: Bloomberg