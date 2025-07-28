El número de usuarios activos de Telcel podría ir hacia abajo

Actualmente las compañías de telefonía se encuentran en un punto de quiebre en México, dado que tratan de ofrecer diferentes paquetes y ofertas a la gente que les beneficia en cuestión de cobertura, así como disponibilidad de datos para navegar en cualquier momento. Y si bien Telcel es de las marcas favoritas del consumidor, parece que ya no tienen el mismo impacto si hablamos de años anteriores.

La compañía de telecomunicaciones propiedad de Carlos Slim, ha informado que al cierre del segundo trimestre de 2025 cuenta con 84.1 millones de usuarios activos en el país. A pesar de la creciente competencia en el sector, la empresa logró sumar más de 200,000 nuevos clientes respecto al trimestre anterior.

El reporte financiero de América Móvil, matriz de Telcel, indica que los ingresos del segundo trimestre alcanzaron los $234,000 millones de pesos, lo que representa un aumento del 13.8% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Estas cifras reflejan que, aunque hay una pérdida leve de usuarios frente a los 84.6 millones registrados al cierre de 2024, la compañía mantiene una base sólida.

Desde 2020, cuando la emrpesa reportó 77.8 millones de usuarios, la empresa ha mostrado una tendencia al alza. Ese crecimiento respondió a una mayor demanda de conectividad impulsada por la pandemia. En los últimos cinco años, el operador ha sumado más de 10 millones de clientes, consolidándose como uno de los líderes del sector.

Empresas como AT&T, Movistar y BAIT (de Walmart) han intensificado su presencia en el mercado mexicano con agresivas campañas de precios y cobertura. Sin embargo, Telcel continúa liderando gracias a su infraestructura, estrategias comerciales y presencia nacional, en un entorno donde la conexión digital es clave.

Eso significa que si bien no está en un punto bajo, podría ser superada dentro de algunos meses por sus rivales.

Vía: EC





Nota del autor: La verdad hasta este momento at&t no me ha dado muchos problemas. Sin embargo, creo que Telcel podría ser mejor opción por la cobertura.