Esto sucederá con los celulares Telcel con la nueva venta de teléfonos liberados

En estos momentos las compañías de móviles son bastante solicitadas en México, ya que con el pasar de los años ofrecen diferentes ofertas a los usuarios que contratan sus servicios, aunque algo que se debe comentar es el comprar celulares con marcas en concreto, donde se obliga al usuario empezar con dicha empresa y cambiar es complicado. Una de ellas fue Telcel, pero con la nueva ley de telefonía en el país la situación va a cambiar de manera drástica.

La región se prepara para un cambio histórico en el mercado con la entrada en vigor de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. A partir de su aplicación, todos los celulares vendidos en el país deberán estar desbloqueados de fábrica, eliminando la práctica de vincular los dispositivos a un solo operador, una estrategia que durante años consolidó a la propiedad de Carlos Slim como líder.

Con más del 60% de participación, Telcel ha mantenido su dominio gracias a una combinación de cobertura decente y venta de equipos asociados a contratos. Sin embargo, la nueva normativa permite a los usuarios cambiar de compañía sin necesidad de adquirir un nuevo teléfono, fortaleciendo la portabilidad y elevando la competencia en un sector que presentaba altas barreras de salida.

La ley también establece regulaciones para evitar abusos. Los dispositivos adquiridos a crédito podrán ser bloqueados si no se liquidan los pagos, y la activación de nuevas líneas requerirá verificación de identidad, como medida preventiva frente a fraudes y extorsiones. Según la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, más del 40% de los usuarios en México compran su teléfono a plazos.

El nuevo escenario obligará a Telcel y a otros operadores a competir en mejores condiciones. Con la fidelidad ya no sujeta al bloqueo de equipos, las empresas deberán enfocarse en mejorar tarifas, promociones y calidad del servicio para conservar a sus clientes. La reforma apunta a un mercado más justo y transparente, con mayor libertad para los consumidores.

Vía: M20

Nota del autor: Menos mal que el usuario ahora se podrá cambiar de compañía sin ningún problema, no que antes era obligatorio quedarse con su señal.