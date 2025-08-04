    Telcel lanza fuerte ataque en contra de BAIT

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS04/08/2025 11:10 a. m.

    La competencia en el mercado móvil va en aumento, y no todos están contentos con esto. De esta forma, Daniel Hajj, director general de América Móvil, la empresa dueña de Telcel, ha lanzado una fuerte crítica en contra de BAIT, señalando que los números de usuarios que han reportan están inflados, y no representan la cantidad que vemos realmente, algo que la IFT respalda

    Durante su conferencia con analistas para presentar resultados financieros del segundo trimestre de 2025, Hajj señaló que los números inflados que reporta BAIT, telefonía de Walmart, son inciertos, y esto ha causado problemas al momento de comprar los resultados trimestrales entre las compañías. Esto fue lo que el directivo comentó al respecto:

    “Sobre BAIT, no puedo hablar mucho porque no entiendo sus cifras. Dijeron, si acaso, que tienen menos suscriptores, y luego dijeron que tienen mayor ARPU. No sé… realmente no entiendo sus números”.

    Notablemente, esto es algo que la IFT respalda. De los 19.8 millones de usuarios activos que BAIT reportó, la organización de telecomunicaciones ha mencionado que este número en realidad es de 8.3 millones. La diferencia de más del 50% se debe a que BAIT toma en consideración los usuarios registrados en los últimos 180 días, mientras que la IFT toma en consideración solo 90 días.

    Telcel pierde usuarios

    Esta no fue la única pieza de información que Telcel compartió, puesto que la compañía de América Móvil también señaló que perdió 821 mil usuarios en el primer trimestre de 2025, mientras que Walmart reportó un crecimiento de 1.5 millones de usuarios móviles en el mismo periodo. Mientras la situación escala, queda claro que hay un cambio en el mercado que Telcel no quiere.

    Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué sucederá entre estas dos compañías y, especialmente, será interesante ver cómo es que el mercado reaccionará, ya que todo demuestra que BAIT está ganando parte del territorio. En temas relacionados, los números de Telcel van a la baja. De igual forma, esto sucederá con los números de Telcel con la nueva venta de celulares desbloqueados.

    Imagen

    Vía: El Financiero 

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media