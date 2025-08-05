Popular manga recibe esperada adaptación al anime

La industria del anime está en constante crecimiento, recibiendo nuevas adaptaciones de obras que se han robado la atención del público. De esta forma, se ha revelado que uno de los mangas más aclamados de los últimos años por fin tendrá una adaptación a la pantalla chica, llevando la historia de Akane Banashi a un nuevo público.

Por medio de un tráiler se ha confirmado que Akane Banashi, el popular manga a cargo de Yuki Suenaga y Takamasa Moue tendrá una adaptación al anime, la cual estará disponible en algún punto del 2026. Para celebrar esto, Zexcs, el estudio de animación a cargo de este proyecto, ha compartido un tráiler que nos da una buena idea de cómo se verá esta historia en este nuevo medio.

¿Qué es Akane Banashi?

Akane Banashi nos presenta a Akane Osaki, una joven que aspira a convertirse en una maestra de rakugo de alto rango. Su objetivo es vengarse de la persona que expulsó a su padre del mundo del rakugo. La historia se centra en el viaje de Akane para alcanzar dicho nivel, enfrentándose a desafíos y rivales en el camino. El manga comenzó su publicación en el 2022, y actualmente sigue en producción.

¿Dónde ver Akane Banashi?

Aunque por el momento no hay mucha información sobre el hogar del anime de Akane Banashi, se espera que esta producción esté disponible por medio de Crunchyroll en un futuro. Junto a esto, puedes leer el manga en Manga Plus, en donde puedes encontrar esta y más obras en español y de forma completamente legal.

Recuerda, el anime de Akane Banashi estará disponible hasta el 2026, y es probable que en Jump Festa a finales de este año tengamos más detalles al respecto. En temas relacionados, actor de Tanjiro habla sobre lo tenso que fue grabar la última película de Demon Slayer. De igual forma, este es el primer vistazo a la octava temporada de My Hero Academia.

Vía: TV Asashi