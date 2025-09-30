Pokémon Legends: Z-A estrena trailer live action

Pokémon Legends: Z-A estará disponible en solo unos días. La siguiente gran producción de Game Freak tiene todo el apoyo del equipo de marketing de Nintendo, por lo que la compañía no ha escatimado un solo centavo en atraer la atención del público. Es así que han creado un nuevo tráiler live action, el cual nos prepara para el regreso a Lumoise City.

Por medio de sus redes sociales, Nintendo ha compartido un nuevo tráiler de Pokémon Legends: Z-A, el cual no solo nos muestra un poco de gameplay de este título, sino que nos presenta a un joven peleando en las calles de Lumiose City. Lo interesante, es que este material es live action, por lo que incluso vemos a un Gyarados realista.

El siguiente gran Pokémon

Aunque no estamos hablando de una nueva generación, Pokémon Legends: Z-A representa una experimento muy importante para la serie, dejando de lado el sistema de combate tradicional, optando por algo poco convencional. En dado caso de que las ideas que aquí se nos presentarán tengan buenos resultados, no se descarta que futuros juegos sigan este camino.

Por el momento, solo nos queda esperar al lanzamiento de Pokémon Legends: Z-A el próximo 16 de octubre en Switch y Switch 2, para así descubrir qué tiene Game Freak para nosotros. En temas relacionados, así se vivió la colaboración entre Pokémon y la CMLL. De igual forma, la expansión de Megaevoluciones ha llegado a Pokémon TCG.

Vía: Nintendo of America