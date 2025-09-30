    Pokémon Legends: Z-A estrena trailer live action

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS30/09/2025 3:47 p. m.

    Pokémon Legends: Z-A estará disponible en solo unos días. La siguiente gran producción de Game Freak tiene todo el apoyo del equipo de marketing de Nintendo, por lo que la compañía no ha escatimado un solo centavo en atraer la atención del público. Es así que han creado un nuevo tráiler live action, el cual nos prepara para el regreso a Lumoise City.

    Por medio de sus redes sociales, Nintendo ha compartido un nuevo tráiler de Pokémon Legends: Z-A, el cual no solo nos muestra un poco de gameplay de este título, sino que nos presenta a un joven peleando en las calles de Lumiose City. Lo interesante, es que este material es live action, por lo que incluso vemos a un Gyarados realista.

    El siguiente gran Pokémon

    Aunque no estamos hablando de una nueva generación, Pokémon Legends: Z-A representa una experimento muy importante para la serie, dejando de lado el sistema de combate tradicional, optando por algo poco convencional. En dado caso de que las ideas que aquí se nos presentarán tengan buenos resultados, no se descarta que futuros juegos sigan este camino.

    Por el momento, solo nos queda esperar al lanzamiento de Pokémon Legends: Z-A el próximo 16 de octubre en Switch y Switch 2, para así descubrir qué tiene Game Freak para nosotros. En temas relacionados, así se vivió la colaboración entre Pokémon y la CMLL. De igual forma, la expansión de Megaevoluciones ha llegado a Pokémon TCG.

    Imagen

    Vía: Nintendo of America

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Pokémon Legends: Z-A estrena trailer live action
    Pokémon Legends: Z-A estrena trailer live action
    El anime de My Hero Academia se despide con sorpresa para los fans
    El anime de My Hero Academia se despide con sorpresa para los fans
    Apple defiende al iPhone 17 de sus controversias
    Apple defiende al iPhone 17 de sus controversias
    Spider-Man Brand New Day: Se da actualización del accidente de Tom Holland
    Spider-Man Brand New Day: Se da actualización del accidente de Tom Holland
    Se pausa la publicación del manga de One Piece
    Se pausa la publicación del manga de One Piece
    Avalanche Studios anuncia el cierre de una de sus oficinas más importantes
    Avalanche Studios anuncia el cierre de una de sus oficinas más importantes
    Let It Die: Inferno, juego de alto riesgo
    Let It Die: Inferno, juego de alto riesgo
    El Nintendo Switch 2 bajaría de precio
    El Nintendo Switch 2 bajaría de precio
    Filtración revela nuevo DualSense con batería removible
    Filtración revela nuevo DualSense con batería removible
    Amazon vende el LEGO Game Boy antes de tiempo
    Amazon vende el LEGO Game Boy antes de tiempo
    El Switch y Switch 2 reciben nueva actualización
    El Switch y Switch 2 reciben nueva actualización
    Review – Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
    Review – Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
    Dan los detalles técnicos de Resident Evil 9 en Switch 2
    Dan los detalles técnicos de Resident Evil 9 en Switch 2
    Nintendo explica cómo eligieron los botones de sus controles
    Nintendo explica cómo eligieron los botones de sus controles
    La expansión de Megaevolución ya está disponible en Pokémon TCG
    La expansión de Megaevolución ya está disponible en Pokémon TCG
    Nuevo tráiler de Zootopia 2 nos presenta la canción de Shakira
    Nuevo tráiler de Zootopia 2 nos presenta la canción de Shakira
    Anuncian que el sitio Anime Onegai cerrará muy pronto
    Anuncian que el sitio Anime Onegai cerrará muy pronto
    WhatsApp añadirá nuevas funciones en México
    WhatsApp añadirá nuevas funciones en México
    La secuela de La Red Social estrenará este día
    La secuela de La Red Social estrenará este día
    J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, llama ignorante a Emma Watson
    J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, llama ignorante a Emma Watson
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo