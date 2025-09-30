Precio y fecha del DualSense de Astro Bot en México

El año pasado, para conmemorar el lanzamiento de Astro Bot, PlayStation puso a la venta un DualSense edición especial inspirado en este título. Si en su momento no tuviste la oportunidad de conseguir este control, no te preocupes. De manera inesperada, la compañía nos vuelve a dar la oportunidad de adquirir esta pieza de hardware, aunque con un diseño diferente. Es así que aquí te decimos cómo, dónde y cuánto te va a costar apartarlo en México.

Después de un par de semanas de espera, el DualSense de Astro Bot ya está disponible para su preventa en Amazon México. El control tiene un precio de $1,899 pesos, y estará disponible hasta el 30 de octubre del 2025. Si te interesa agregar este hardware a tu colección, te dará gusto escuchar que aún hay unidades disponibles, y el pago no lo tienes que hacer en estos momentos, ya que se cobrará hasta el día de su lanzamiento.

Astro Bot returns with a new delightful twist!



The limited edition Astro Bot Joyful DualSense launches October 30. Pre-orders start September 12 at 10am local time at https://t.co/y9oEB5a3CG and participating retailers. pic.twitter.com/TLqJEyEZSt — PlayStation (@PlayStation) September 2, 2025

Nuevo diseño

Aunque el nuevo DualSense es básicamente idéntico a la edición que llegó el año pasado, hay un cambio muy importante. En lugar de los ojos abiertos en el touchpad, ahora encontramos unos ojos entrecerrados, los cuales expresan alegría. Más allá de eso, el diseño y la textura del control siguen siendo las mismas.

Para aquellos que compraron el DualSense de Astro Bot el año pasado, los nuevos ojos tal vez no sean suficientes para hacerlos comprar un nuevo control, pero todos los que no tuvieron la oportunidad de conseguir este control, este es el momento perfecto para hacerlo, y es probable que esta sea la última vez que veamos algo similar.

Te recordamos que las preventas del DualSense de Astro Bot ya están disponibles en Amazon México, y el control estará disponible hasta el 30 de octubre. En temas relacionados, filtran nuevo DualSense con batería removible. De igual forma, llega nueva actualización del control.

Nota del Autor:

Este es un gran control. Probablemente, sea mi favorito de PlayStation 5. Tiene una textura diferente y se siente muy bien en las manos. No pienso comprar esta versión, pero si no tienes el DualSense que llegó el año pasado, esta es una gran oportunidad.

