    Precio y fecha del DualSense de Astro Bot en México

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS30/09/2025 3:04 p. m.

    El año pasado, para conmemorar el lanzamiento de Astro Bot, PlayStation puso a la venta un DualSense edición especial inspirado en este título. Si en su momento no tuviste la oportunidad de conseguir este control, no te preocupes. De manera inesperada, la compañía nos vuelve a dar la oportunidad de adquirir esta pieza de hardware, aunque con un diseño diferente. Es así que aquí te decimos cómo, dónde y cuánto te va a costar apartarlo en México.

    Después de un par de semanas de espera, el DualSense de Astro Bot ya está disponible para su preventa en Amazon México. El control tiene un precio de $1,899 pesos, y estará disponible hasta el 30 de octubre del 2025. Si te interesa agregar este hardware a tu colección, te dará gusto escuchar que aún hay unidades disponibles, y el pago no lo tienes que hacer en estos momentos, ya que se cobrará hasta el día de su lanzamiento.

    Nuevo diseño

    Aunque el nuevo DualSense es básicamente idéntico a la edición que llegó el año pasado, hay un cambio muy importante. En lugar de los ojos abiertos en el touchpad, ahora encontramos unos ojos entrecerrados, los cuales expresan alegría. Más allá de eso, el diseño y la textura del control siguen siendo las mismas.

    Para aquellos que compraron el DualSense de Astro Bot el año pasado, los nuevos ojos tal vez no sean suficientes para hacerlos comprar un nuevo control, pero todos los que no tuvieron la oportunidad de conseguir este control, este es el momento perfecto para hacerlo, y es probable que esta sea la última vez que veamos algo similar.

    Te recordamos que las preventas del DualSense de Astro Bot ya están disponibles en Amazon México, y el control estará disponible hasta el 30 de octubre. En temas relacionados, filtran nuevo DualSense con batería removible. De igual forma, llega nueva actualización del control.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Este es un gran control. Probablemente, sea mi favorito de PlayStation 5. Tiene una textura diferente y se siente muy bien en las manos. No pienso comprar esta versión, pero si no tienes el DualSense que llegó el año pasado, esta es una gran oportunidad.

    Vía: Amazon 

    Etiquetas: , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Precio y fecha del DualSense de Astro Bot en México
    Precio y fecha del DualSense de Astro Bot en México
    Apple defiende al iPhone 17 de sus controversias
    Apple defiende al iPhone 17 de sus controversias
    Spider-Man Brand New Day: Se da actualización del accidente de Tom Holland
    Spider-Man Brand New Day: Se da actualización del accidente de Tom Holland
    Se pausa la publicación del manga de One Piece
    Se pausa la publicación del manga de One Piece
    Avalanche Studios anuncia el cierre de una de sus oficinas más importantes
    Avalanche Studios anuncia el cierre de una de sus oficinas más importantes
    Let It Die: Inferno, juego de alto riesgo
    Let It Die: Inferno, juego de alto riesgo
    El Nintendo Switch 2 bajaría de precio
    El Nintendo Switch 2 bajaría de precio
    Filtración revela nuevo DualSense con batería removible
    Filtración revela nuevo DualSense con batería removible
    Amazon vende el LEGO Game Boy antes de tiempo
    Amazon vende el LEGO Game Boy antes de tiempo
    El Switch y Switch 2 reciben nueva actualización
    El Switch y Switch 2 reciben nueva actualización
    Review – Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
    Review – Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
    Dan los detalles técnicos de Resident Evil 9 en Switch 2
    Dan los detalles técnicos de Resident Evil 9 en Switch 2
    Nintendo explica cómo eligieron los botones de sus controles
    Nintendo explica cómo eligieron los botones de sus controles
    La expansión de Megaevolución ya está disponible en Pokémon TCG
    La expansión de Megaevolución ya está disponible en Pokémon TCG
    Nuevo tráiler de Zootopia 2 nos presenta la canción de Shakira
    Nuevo tráiler de Zootopia 2 nos presenta la canción de Shakira
    Anuncian que el sitio Anime Onegai cerrará muy pronto
    Anuncian que el sitio Anime Onegai cerrará muy pronto
    WhatsApp añadirá nuevas funciones en México
    WhatsApp añadirá nuevas funciones en México
    La secuela de La Red Social estrenará este día
    La secuela de La Red Social estrenará este día
    J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, llama ignorante a Emma Watson
    J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, llama ignorante a Emma Watson
    Este es el internet móvil más barato en México
    Este es el internet móvil más barato en México
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo