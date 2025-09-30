    El remake de Silent Hill entra en proceso de producción

    30/09/2025 4:47 p. m.
    Empiezan la recreación del juego legendario

    Quizá algunos jugadores ya no lo recuerdan, pero hace algunas semanas Konami anunció con bombo y platillo que un remake del primer Silent Hill está en desarrollo, motivo de asombro por quienes son fanáticos del lanzamiento original de PlayStation. Desde ese momento no se dijo mucho más en relación a su creación, por fortuna hoy surgieron nuevas noticias.


    Bloober Team ha confirmado que el juego se encuentra en plena producción, despejando dudas entre los fans que esperaban novedades desde que se  anunció la colaboración con el estudio polaco. La información se dio a conocer durante una sesión de preguntas y respuestas con inversores, en la que también se repasó el rendimiento de su nueva IP, Cronos: The New Dawn, y el estado de otros proyectos en desarrollo.

    El estudio opera actualmente con dos equipos de producción propios: uno dedicado exclusivamente a Silent Hill 1 Remake y otro a un proyecto independiente aún no revelado. Además, Bloober Team desarrolla cinco títulos más mediante colaboraciones con otros desarrolladores, equilibrando así trabajos licenciados con sus propias propiedades intelectuales.

    Aunque no se revelaron fechas de lanzamiento ni detalles de jugabilidad, la confirmación de que el remake está en producción activa indica que el proyecto ha superado las etapas iniciales. Esto ofrece un importante aliento a los seguidores del clásico juego de terror, que esperan una reinterpretación moderna de uno de los títulos más icónicos de la historia de los videojuegos.

    Durante la misma sesión, la compañía informó sobre Cronos: The New Dawn, que vendió cerca de 200.000 unidades en su primer fin de semana, con la mayoría de las ventas concentradas en consolas PlayStation y aproximadamente un 25% en Steam. Con estos avances, Bloober Team demuestra su capacidad de manejar grandes franquicias mientras sigue desarrollando su catálogo de IP originales.

    Nota del autor: Con esto puede ser que el título sea lanzado hasta el 2027. Quizá no es mala idea, considerando que muchos títulos llegarán en 2026 para hacer competencia.

