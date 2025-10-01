    Xbox Game Pass sube de precio inmediatamente

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS01/10/2025 8:47 a. m.

    Hace unos días, se dio a conocer que las consolas de Xbox subirán de precio de forma sustancial, algo que no fue del agrado de todos. Ahora, la compañía ha confirmado una reestructuración sustancial al servicio de Game Pass, algo que no solo agrega nuevos juegos, sino que también aumenta el precio de la suscripción a esta plataforma.

    Por medio de un comunicado oficial, Xbox ha confirmado que a partir del día de hoy, 1 de octubre, Game Pass sube de precio para todos los usuarios. Junto a esto, el servicio ha sido reestructurado para ofrecer tres niveles de suscripción, cada uno con contenido específico, pero solo uno ofrecerá juegos día uno. Estos son los precios:

    • Xbox Game Pass Ultimate: de $19.99 dólares a $29.99 dólares al mes (o $499 pesos al mes).
    • Xbox Game Pass Premium: $14.99 al mes (o $219 pesos al mes).
    • Xbox Game Pass Essential: $9.99 al mes (o $169 pesos al mes).
    • PC Game Pass: de $11.99 dólares al mes a $16.49 dólares al mes ($179 pesos al mes)

    Xbox Game Pass Ultimate

    Ahora, Game Pass Ultimate seguirá siendo la gran opción para todos los usuarios. Además de acceso total a la librería, podemos esperar lanzamientos día uno de todos los juegos publicados para Xbox, así como acceso a Fortnite Crew y Ubisoft+, algo que es nuevo para este servicio. Por último, todos los jugadores podrán disfrutar de una calidad de transmisión de Xbox Cloud Gaming de hasta 1440p, recompensas con Xbox y más.

    Imagen

    Xbox Game Pass Premium

    Aquí es cuando empezamos a ver cambios notorios. Para comenzar, los usuarios tendrán acceso a más de 200 juegos de la librería, incluyendo Minecraft, Forza Horizon 5, Grand Theft Auto V, Diablo IV, Hogwarts Legacy y más. Sin embargo, no recibirán juegos día uno. En su lugar, las publicaciones de Xbox llegarán a esta opción en un lapso no mayor de un año después de su lanzamiento, con la excepción de los títulos de Call of Duty. Esto significa que, por ejemplo, The Outer Worlds 2 no estará disponible aquí el 24 de octubre de 2025, pero llegará en un punto antes del 24 de octubre del 2026.

    Imagen

    Xbox Game Pass Essential

    Por último, Essential nos ofrece una experiencia básica de este servicio. Aquí encontramos más de 50 juegos ya disponibles, y un par de beneficios, como juego en línea y descuentos en la Microsoft Store. Lamentablemente, aquí no hay lanzamientos día uno o algo por el estilo, por lo que los usuarios tendrán que esperar un indefinido tiempo para disfrutar de los grandes lanzamientos de la compañía.

    Imagen

    Aquellos con Ultimate serán trasladados inmediatamente a la nueva versión de esta suscripción. Por su parte, quienes pagaban por Standard en el pasado, ahora estarán en el nivel de Premium. Todos los que tenían una suscripción Core, ahora se encontrarán en la sección Essential. Como ya lo mencionamos, estos cambios ya están en marcha.

    Será interesante ver cómo reaccionará la comunidad a estos cambios y precios, especialmente considerando que ahora solo aquellos con Game Pass Ultimate tendrán acceso a juegos día uno. En temas relacionados, filtran contenido del cancelado Perfect Dark. De igual forma, te decimos si Forza Horizon 6 llegará o no a PS5.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Las cosas han cambiado, y los servicios de suscripción ya no parecen ser el camino tan sencillo que hace algunos años vendían. Ahora todos son diferentes niveles de suscripción, con contenido único y precios que simplemente aumentan con el paso del tiempo.

    Vía: Xbox

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Xbox Game Pass sube de precio inmediatamente
    Xbox Game Pass sube de precio inmediatamente
    Review – Digimon Story Time Stranger
    Review – Digimon Story Time Stranger
    Dueños actuales de EA apuestan fuertemente por el uso de la IA
    Dueños actuales de EA apuestan fuertemente por el uso de la IA
    Hollywood enfurece por actriz creada con IA
    Hollywood enfurece por actriz creada con IA
    ¡Gana una copia totalmente gratis de EA Sports FC 26 para PS5!
    ¡Gana una copia totalmente gratis de EA Sports FC 26 para PS5!
    Revelan imágenes in engine del próximo juego de Kojima, Physint
    Revelan imágenes in engine del próximo juego de Kojima, Physint
    Anuncian película live action de Blue Lock y más sorpresas
    Anuncian película live action de Blue Lock y más sorpresas
    El remake de Silent Hill entra en proceso de producción
    El remake de Silent Hill entra en proceso de producción
    Pokémon Legends: Z-A estrena trailer live action
    Pokémon Legends: Z-A estrena trailer live action
    Precio y fecha del DualSense de Astro Bot en México
    Precio y fecha del DualSense de Astro Bot en México
    El anime de My Hero Academia se despide con sorpresa para los fans
    El anime de My Hero Academia se despide con sorpresa para los fans
    Apple defiende al iPhone 17 de sus controversias
    Apple defiende al iPhone 17 de sus controversias
    Spider-Man Brand New Day: Se da actualización del accidente de Tom Holland
    Spider-Man Brand New Day: Se da actualización del accidente de Tom Holland
    Se pausa la publicación del manga de One Piece
    Se pausa la publicación del manga de One Piece
    Avalanche Studios anuncia el cierre de una de sus oficinas más importantes
    Avalanche Studios anuncia el cierre de una de sus oficinas más importantes
    Let It Die: Inferno, juego de alto riesgo
    Let It Die: Inferno, juego de alto riesgo
    El Nintendo Switch 2 bajaría de precio
    El Nintendo Switch 2 bajaría de precio
    Filtración revela nuevo DualSense con batería removible
    Filtración revela nuevo DualSense con batería removible
    Amazon vende el LEGO Game Boy antes de tiempo
    Amazon vende el LEGO Game Boy antes de tiempo
    El Switch y Switch 2 reciben nueva actualización
    El Switch y Switch 2 reciben nueva actualización
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo