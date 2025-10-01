Xbox Game Pass sube de precio inmediatamente

Hace unos días, se dio a conocer que las consolas de Xbox subirán de precio de forma sustancial, algo que no fue del agrado de todos. Ahora, la compañía ha confirmado una reestructuración sustancial al servicio de Game Pass, algo que no solo agrega nuevos juegos, sino que también aumenta el precio de la suscripción a esta plataforma.

Por medio de un comunicado oficial, Xbox ha confirmado que a partir del día de hoy, 1 de octubre, Game Pass sube de precio para todos los usuarios. Junto a esto, el servicio ha sido reestructurado para ofrecer tres niveles de suscripción, cada uno con contenido específico, pero solo uno ofrecerá juegos día uno. Estos son los precios:

Xbox Game Pass Ultimate: de $19.99 dólares a $29.99 dólares al mes (o $499 pesos al mes).

Xbox Game Pass Premium: $14.99 al mes (o $219 pesos al mes).

Xbox Game Pass Essential: $9.99 al mes (o $169 pesos al mes).

PC Game Pass: de $11.99 dólares al mes a $16.49 dólares al mes ($179 pesos al mes)

Xbox Game Pass Ultimate

Ahora, Game Pass Ultimate seguirá siendo la gran opción para todos los usuarios. Además de acceso total a la librería, podemos esperar lanzamientos día uno de todos los juegos publicados para Xbox, así como acceso a Fortnite Crew y Ubisoft+, algo que es nuevo para este servicio. Por último, todos los jugadores podrán disfrutar de una calidad de transmisión de Xbox Cloud Gaming de hasta 1440p, recompensas con Xbox y más.

Xbox Game Pass Premium

Aquí es cuando empezamos a ver cambios notorios. Para comenzar, los usuarios tendrán acceso a más de 200 juegos de la librería, incluyendo Minecraft, Forza Horizon 5, Grand Theft Auto V, Diablo IV, Hogwarts Legacy y más. Sin embargo, no recibirán juegos día uno. En su lugar, las publicaciones de Xbox llegarán a esta opción en un lapso no mayor de un año después de su lanzamiento, con la excepción de los títulos de Call of Duty. Esto significa que, por ejemplo, The Outer Worlds 2 no estará disponible aquí el 24 de octubre de 2025, pero llegará en un punto antes del 24 de octubre del 2026.

Xbox Game Pass Essential

Por último, Essential nos ofrece una experiencia básica de este servicio. Aquí encontramos más de 50 juegos ya disponibles, y un par de beneficios, como juego en línea y descuentos en la Microsoft Store. Lamentablemente, aquí no hay lanzamientos día uno o algo por el estilo, por lo que los usuarios tendrán que esperar un indefinido tiempo para disfrutar de los grandes lanzamientos de la compañía.

Aquellos con Ultimate serán trasladados inmediatamente a la nueva versión de esta suscripción. Por su parte, quienes pagaban por Standard en el pasado, ahora estarán en el nivel de Premium. Todos los que tenían una suscripción Core, ahora se encontrarán en la sección Essential. Como ya lo mencionamos, estos cambios ya están en marcha.

Será interesante ver cómo reaccionará la comunidad a estos cambios y precios, especialmente considerando que ahora solo aquellos con Game Pass Ultimate tendrán acceso a juegos día uno. En temas relacionados, filtran contenido del cancelado Perfect Dark. De igual forma, te decimos si Forza Horizon 6 llegará o no a PS5.

Nota del Autor:

Las cosas han cambiado, y los servicios de suscripción ya no parecen ser el camino tan sencillo que hace algunos años vendían. Ahora todos son diferentes niveles de suscripción, con contenido único y precios que simplemente aumentan con el paso del tiempo.

Vía: Xbox