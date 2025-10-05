R-Type DX: Music Encore es anunciado oficialmente

Clásicos con retoques interesantes

City Connection ha anunciado R-Type DX: Music Encore , la nueva entrega de la clásica serie de disparos, que estará disponible este invierno para Switch y más plataformas. Esta edición incluye R-Type, R-Type 2 y un nuevo modo denominado “Desafío Definitivo”, que permite jugar ambos títulos de manera consecutiva con mejoras significativas en la experiencia musical y de juego.

La novedad principal de Music Encore es la incorporación de una banda sonora completa para cada escenario, algo que no existía en las versiones originales de arcade. Incluso donde antes se reutilizaban pistas, ahora cada misión cuenta con música específica compuesta por WASi303, especialista en sonido retro, conservando la autenticidad de la época y aprovechando al máximo los chips de sonido de dispositivos portátiles.

El modo Desafío Definitivo abarca desde la Primera Misión Bydo de R-Type hasta la Segunda Misión Bydo de R-Type 2, registrando estadísticas detalladas como la proporción de aciertos y el número de continuaciones. Los jugadores pueden experimentar los juegos en modo color o monocromo, y disfrutar de materiales digitalizados de la época, logros desbloqueables y misiones especiales que enriquecen la experiencia de juego.

R-Type DX: Music Encore también incorpora funciones de soporte modernas, como rebobinado, guardado y carga rápida, inicio con encendido completo e interruptor de disparos rápidos, pensadas para mejorar la accesibilidad sin sacrificar la dificultad clásica. Con estos añadidos, el título ofrece una experiencia renovada y profunda, perfecta tanto para veteranos de la saga como para nuevos jugadores en consolas.

Vía: NE

Nota del autor: Estos juegos clásicos son necesarios a pesar de que tengan un nivel alto de nicho. Ojalá pueda probarlos algún día.







