Xbox quita los descuentos a los DLC para suscriptores de Game Pass

    Por 0 COMENTARIOS03/10/2025 12:33 p. m.

    Otro motivo para no renovar

    En estos momentos la situación de Xbox no es la mejor, puesto que hace algunos días se confirmó el aumento de precios en la plataforma de Game Pass, lo cual ha causado conmoción en los fanáticos, a tal punto de que se hicieron cientos de cancelaciones en el sitio web. Sin embargo, esos no son todos los problemas, puesto que quienes decidieron quedarse pagando tendrán menos ventajas que antes.

    Además de aumentar el precio de la suscripción Ultimate a $29.99 dólares al mes, un incremento del 50 % y el segundo del año, la compañía también ha eliminado en silencio la mayoría de los descuentos en contenido descargable (DLC) que antes recibían los usuarios activos del servicio.

    Antes de este cambio, los suscriptores contaban con un 10 % de descuento en DLC y complementos, lo que permitía ahorrar en expansiones como Order of the Giants para Indiana Jones and The Great Circle. Sin embargo, ahora todos deben pagar el precio completo, sin importar si están suscritos o no. Esta modificación afecta a contenidos populares como Shattered Space de Starfield y el DLC Hot Wheels de Forza Horizon 5, que anteriormente se podían adquirir con descuento.

    Aunque Xbox no ha realizado un anuncio oficial sobre esta medida, descubrieron que los beneficios se trasladaron al programa de recompensas, que ahora ofrece hasta un 30 % de “valor” en juegos seleccionados mediante puntos, 4x puntos en compras y descuentos variables de hasta 20 % en títulos elegibles. Sin embargo, el sistema se ha vuelto más confuso, y quienes pagaban Game Pass con puntos de recompensas también están enfrentando precios más altos.

    Algunos juegos todavía podrían mantener descuentos específicos, pero títulos importantes como Call of Duty parecen haberse visto afectados por esta nueva política. La falta de comunicación clara ha generado frustración entre los suscriptores, que ven cómo el servicio se encarece mientras pierde beneficios que durante años fueron parte fundamental de su propuesta de valor.

    Vía: TG

    Imagen

    Nota del autor: Creo que los usuarios se van a molestar aún más con esta noticia. Ya veremos si al final cambian de opinión.

