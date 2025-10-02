Ex-ejecutivo de Xbox ataca la división de Microsoft

No es un secreto que la situación en Xbox es poco favorable, al menos para aquellos fuera de Microsoft. Incluso antes de que se dieran a conocer los aumentos de Game Pass, múltiples analistas y ejecutivos han señalado que Xbox ha perdido la generación. Ahora, a esta conversación se ha sumado Mike Ybarra, ex-vicepresidente corporativo de Xbox y ex-presidente de Blizzard Entertainment.

Recientemente, Sony dio a conocer que el PlayStation 5 es su generación más exitosa hasta el momento, generando más de $136 mil millones de dólares en hardware y software. Esto llevó a Ybarra a señalar que Microsoft ya ni siquiera comparte información similar, ya que en, sus palabras, este mercado sigue siendo éxito, pero solo si lo haces bien. Esto fue lo que comentó:

“Pero bueno, el mercado de las consolas no es un negocio exitoso. Lo es si lo haces bien”.

But hey, the console market isn’t a successful business. It is if you do it right. https://t.co/RxUJRr1Ocq — Mike Ybarra (@Qwik) September 27, 2025

La respuesta de los fans

Esto, como era de esperarse, no fue del agrado de muchos fans, quienes señalaron a Ybarra de amargado. Sin el diseño de mantener la paz, el ejecutivo respondió con:

“Tu consola está muerta”.

Está claro que Ybarra no está de acuerdo con el camino que ha tomado Xbox durante esta generación. En los últimos años, la división de Microsoft se ha enfocado en llevar la plataforma de Game Pass a tantas pantallas como sean posibles, dejando de lado el modelo tradicional de exclusivas y consolas, algo que no ha sido del agrado de muchas personas.

Ybarra no se limitó al Xbox Series X|S, ya que también criticó la presentación de los ROG Xbox Ally, puesto que considera que estos dispositivos son una señal de que Xbox y Microsoft no tienen una estrategia clara. Desde su salida de la compañía, el ejecutivo no ha perdido una sola oportunidad para señalar los errores de esta empresa, y parece que no tiene intenciones de parar.

Un nuevo problema para Xbox

Los comentarios de Ybarra han dado pie a una conversación con todo tipo de opiniones. Desde aquellos que comparten sus comentarios, hasta aquellos que defienden a Xbox tanto como sea posible. Sin embargo, esta discusión ha sido olvidada en los últimos días, y es que el aumento de precio de Game Pass ha captado la atención de los jugadores.

Considerando que Xbox Game Pass es la razón por la cual la compañía ha cambiado su modelo de negocio, abandonando al hardware y las exclusivas tradicionales, es muy probable que Ybarra no esté a favor de este aumento. En temas relacionados, más de 40 juegos llegan a Game Pass. De igual forma, ya sabemos cuándo veremos más del siguiente Halo.

Nota del Autor:

Es una situación complicada la que vive Xbox en estos momentos. Si bien la llegada del ROG Xbox Ally debería ser un gran lanzamiento para la compañía, ahora la opinión de todos está en el aumento de Xbox Game Pass, algo que ya ha causado que cientos de personas cancelen su suscripción.

Vía: GamesRadar+