Anuncian la programación de anime de Crunchyroll de otoño 2025

    El mundo del anime está cada vez más lleno de producciones que estrenan mes con mes, esto con el fin de conseguir el mayor número de espectadores y que así surjan franquicias millonarias, lo cual se logra gracias a la calidad de animación alcanza niveles sin precedentes. Con esto en mente, en otoño llegarán muchas series a la plataforma de Crunchyroll, y ya dieron a conocer dicho catálogo por sus medios oficiales.


    La empresa presentó la alineación oficial de estrenos y regresos que conformarán su temporada 2025, marcada por una combinación de nuevas historias y la continuación de sagas reconocidas. Entre los títulos que debutan en octubre se encuentran Let’s Play, que sigue la vida de Sam Young entre el amor y los videojuegos, y Tojima Wants to Be a Kamen Rider, donde un hombre común busca convertirse en superhéroe.

    La temporada también estará acompañada de producciones muy esperadas, como la temporada final de My Hero Academia, la tercera de One-Punch Man y la oleada tres de SPY x FAMILY. Asimismo, series de gran seguimiento como One Piece y Gachiakuta mantendrán su curso con nuevas batallas y episodios cargados de acción.

    El catálogo se amplió recientemente, tras la actualización del 1 de octubre de 2025, que incorporó títulos como Chitose Is in the Ramune Bottle, Digimon Beatbreak, Gintama- Mr. Ginpachi's Zany Class, Hands off: Sawaranaide Kotesashi-kun, Isekai Quartet 3, Kingdom Season 6, My Awkward Senpai, So You're Raising a Warrior, The Daily Life of the Immortal King Season 5 y With You, Our Love Will Make It Through.

    Con esta programación, Crunchyroll busca consolidar su papel como referente del anime a nivel global, ofreciendo tanto la llegada de héroes inéditos como el regreso de personajes clásicos. La plataforma promete una temporada diversa que mezcla romance, comedia, acción y fantasía, preparada para cautivar a fans de todas las generaciones.

    Vía: CR

    Nota del autor: Por mi parte, quiero seguir viendo One Piece, pero mejor con doblaje. Entonces, mi espera será más larga aún.


