Revelan imágenes in engine del próximo juego de Kojima, Physint

    Hace algunos días atrás se presentó información en relación a Physint, nuevo videojuego por parte de Hideo Kojima que presuntamente serán lanzando para la siguiente generación debido a lo ambicioso que será en términos de historia y sobre todo el nivel de uso gráfico. Y ahora que el tema está en boca de todos, se revelaron nuevas imágenes que algunos usuarios podrían confundir con fotografías.

    Kojima mostró por primera vez ilustraciones “in engine” de , su nuevo proyecto de acción y sigilo considerado el sucesor espiritual de Metal Gear Solid. Aunque aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, el juego está previsto para dentro de muchos años, con el objetivo de fusionar el lenguaje del cine con el del videojuego.

    Durante la presentación, el director reveló parte del elenco confirmado, que incluye a Ma Dong-seok (Eternals, Train to Busan), Charlee Fraser (Furiosa: A Mad Max Saga) y Minami Hamabe (Godzilla Minus One). Precisamente, fue el modelo 3D de Hamabe el que se mostró en tiempo real con el motor del juego, una versión avanzada del Decima Engine, utilizado en Horizon Zero Dawn y Death Stranding. Kojima aclaró que las recreaciones aún están en fase experimental.

    Aquí las imágenes:

    El creativo japonés reafirmó su visión de que Physint será “juego y película a la vez”, un híbrido donde la jugabilidad y la narrativa buscan un nivel de realismo capaz de confundir incluso a los espectadores. “Si tu madre te sorprende jugando, pensará que estás viendo una película”, bromeó Kojima, al destacar el enfoque cinematográfico que marcará el título.

    Aunque todavía faltan años para su lanzamiento y el papel protagonista no ha sido revelado, las pruebas técnicas con el elenco confirman que la producción avanza. Con esta propuesta, Kojima apunta a superar los límites visuales y narrativos del medio, reafirmando su interés por desdibujar la frontera entre cine y juegos.

    Nota del autor: Se nota es un proyecto del cual no sabremos en un par de años más. Habrá que ver si vale la pena cuando salga.

