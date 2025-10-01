Ésto cuesta Xbox Game Pass en México con el aumento

Hace unas horas, Xbox confirmó un par de cambios importantes a Game Pass, entre ellos el precio de la suscripción. Estamos hablando de un aumento del 50%. Como era de esperarse, esto ya ha sido replicado en otros mercados. De esta forma, te decimos cuánto va a costar esta plataforma en México a partir del día de hoy.

A partir del día de hoy, Xbox Game Pass ha reestructurado la forma en la que sus tres niveles funcionan, y esto ha ocasionado un reajuste en el precio, especialmente en lo que se refiere al nivel de Ultimate, en donde encontramos un aumento de $150 pesos. Afortunadamente, las otras dos opciones se mantienen intactas. Estos son los precios:

Essential: conserva sus $169 pesos al mes

Premium: conserva sus $219 pesos al mes

Ultimate: de $299 pesos al mes a $449 pesos al mes

Más cambios para Xbox Game Pass

Junto a los nuevos precios, los niveles de Core y Standard han sido renombrados como Essential y Premium, respectivamente. Junto a esto, cada nivel ahora ofrece una diferente cantidad de juegos y solo en Ultimate encontramos los lanzamientos día uno. Queda claro que Xbox sabe que su público depende mucho de este servicio, por lo que están dispuestos a seguir un camino que hace un par de años parecía impensable.

Recuerda, estos cambios ya están implementados en México y otras partes del mundo, por lo que ahora tendrás que tomar en cuenta los $150 pesos más al mes que tendrás que pagar por Xbox Game Pass Ultimate. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este caso aquí. De igual forma, Forza Horizon 6 no llegará a PS5 en su lanzamiento.

Nota del Autor:

Esto ha tenido una mala recepción. Entiendo que Xbox está viendo que es lo mejor para su negocio ahora que se están abriendo más al mercado, pero parece que el público no está contento con esta dirección. Esto podría tener resultados negativos, y es que ya hay personas que han cancelado su suscripción.

Vía: Xbox