¿Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles tendrá textos en español?

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ya está disponible para todos los usuarios. Si bien las primeras reseñas de este paquete fueron positivas, algunos fans no estuvieron contentos con el hecho de que este juego no tiene textos al español. Afortunadamente, Square Enix está al tanto de esto, y parece que ya están trabajando en una solución.

Por medio de redes sociales, muchos fans se quejaron ante la falta de textos en español para Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, algo que suena extraño considerando que casi todos los lanzamientos de Square Enix tienen esta opción. Una opinión en particular llegó a los oídos de Yasumi Matsuno, director de este título, quien ha señalado que una solución ya está en camino. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Le pido disculpas sinceras por no poder atender su solicitud.



He comunicado repetidamente mi solicitud a Square Enix para obtener soporte adicional con respecto a los idiomas no implementados en este título.



No puedo decir cuándo será, pero le agradecería que esperara pacientemente mientras tanto”.

I cannot say when that will be, but I would be grateful if you could wait patiently in… — ???? ? (@YasumiMatsuno) September 30, 2025

Más idiomas para Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Aunque Matsuno está al tanto del problema, y lo ha comunicado con Square Enix, por el momento no hay información precisa sobre una actualización que agregue textos en español a Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. Sin embargo, es muy probable que esto suceda en un futuro cercano.

Recordemos que Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles es un juego cargado de texto. La aventura de Ramza es un viaje político con múltiples personajes, tradiciones y una trama algo complicada de seguir, especialmente si no tienes un dominio del inglés. De esta forma, una traducción al español es algo que muchos van a apreciar en el futuro.

Es probable que Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles no tuviera esta opción debido a que esta versión tiene un nuevo guion. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con este caso. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de este paquete. De igual forma, un demo de Final Fantasy VII Remake llegará a Switch 2.

Nota del Autor:

Entiendo las dos perspectivas. Por un lado, textos en español sí hacen más accesible la experiencia a un nuevo público. Sin embargo, también es importante mencionar que el nuevo guion en inglés funciona muy bien. Todo se resume a las preferencias de los jugadores.

Vía: Yasumi Matsuno