¡Gana una copia totalmente gratis de EA Sports FC 26 para PS5!

    30/09/2025 6:33 p. m.

    Juego gratis para la comunidad

    Hace algunos días llegó la nueva entrega de simulación de deportes más popular, EA Sports FC 26, mismo que agrega ciertas novedades que los usuarios han estado pidiendo por bastante tiempo y ediciones. De hecho, en nuestro sitio ya hay una reseña disponible que explica todos los aspectos del mismo, y en relación a eso mismo, tenemos alguno muy especial para quienes estén interesados en probarlo.

    En esta ocasión traemos una edición del juego para PS5 en formato código por cortesía de EA Latam. Mismo que el seguidor más rápido de Atomix podrá ganarse al cumplir con ciertos requisitos que estaremos pidiendo en esta misma nota. Eso sí, será de gran ayuda leer la review que tenemos publicada en el sitio. Pues haremos preguntas concretas sobre la misma, así que si fuera tú iría abriendo en una pestaña secundaria dicho texto.

    Para ganar tienes que enviar un correo a la siguiente dirección: promo.atomix@prowell.media. Y debes responder las siguientes preguntas:

    1.- ¿Cuáles son los dos estilos nuevos de juego en esta entrega?

    2.- ¿Qué jugadores están en la portada estándar del título?

    3.- ¿Cuántos juegos tienen el nombre de EA Sports FC hasta la fecha después de quitarse el nombre de FIFA?

    4.- ¿Qué colaborador invitado hizo la reseña?

    Recuerda mandar las respuestas en el orden que colocamos en la parte superior, y si tu correo llega primero con todo correcto, da por hecho que dentro de algunos minutos estarás jugando EA Sports FC 26 en la comodidad de tu consola de Sony. Recuerda, no tenemos para las demás plataformas, solo para PS5.

    ¡Mucha suerte!

    Imagen


    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
