Rock Band 4 desaparecerá esta semana

Lamentablemente, los juegos de licencia tienen un final prematuro. Debido a que están ligados a un contrato por cierto tiempo, una vez que llega cierta fecha, entonces es casi imposible acceder a cierta experiencia. Este es el caso de Rock Band 4, el cual dejará de estar disponible el mismo día que cumple su décimo aniversario.

Por medio de su canal de Discord oficial, Kyle Wynn, community manager del juego, confirmó que el próximo 5 de octubre Rock Band 4 cumplirá 10 años desde su lanzamiento. Lamentablemente, no hay buenas noticias, y es que los contratos de licencia musical van a caducar ese mismo día, por lo que el título será retirado de cualquier tienda digital. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Hola a todos, el domingo 5 de octubre de 2025, Rock Band 4 cumple 10 años. ¡Qué experiencia!



Con este hito llega un gran cambio: las licencias originales de la banda sonora principal expiran. Por ello, Rock Band 4 se eliminará de las tiendas digitales de PlayStation y Xbox.



Si ya tienes el juego, no cambia nada: conservarás el acceso completo y podrás descargar el juego y las canciones en cualquier dispositivo compatible nuevo. Lo mismo ocurre con el Contenido Descargable (DLC): las canciones se reducirán al cumplirse los 10 años, pero todo lo que hayas comprado permanecerá en tu biblioteca.



Estamos muy agradecidos por la pasión que ha demostrado esta comunidad. Para el equipo, ha sido una experiencia especial ofrecerles los desafíos de Rivals, una biblioteca de DLC increíblemente completa y un simulador de banda de primera clase. Si tenías pensado descargarte algunas canciones, ahora es el momento. Gracias de nuevo”.

Adiós a la música

Wynn ha confirmado que el contrato de licencia de Rock Band 4 fue de solo 10 años, algo que también se aplica a los DLC. Si bien la experiencia principal ya no estará a la venta, todos aquellos con su copia, aún van a poder acceder a todo el contenido que recibió este título a lo largo de los años, y seguir jugando en compañía de sus amigos.

En lo que respecta al DLC, la mayoría de este contenido seguirá a la venta, con la excepción de 22 canciones que estuvieron junto al lanzamiento del juego. Esto significa que estos agregados desaparecerán de forma gradual con el paso del tiempo.

Las últimas pistas DLC lanzadas para Rock Band 4 llegaron el 25 de enero del 2024. Esto significa que este contenido seguirá disponible hasta el 25 de enero del 2034. En temas relacionados, creadores de Guitar Hero anuncian nuevo juego de ritmo. De igual forma, Green Day lanza juego en Game Boy.

Nota del Autor:

Es algo triste que esta sea la realidad de estas experiencias, pero no todo puede durar para siempre, especialmente cuando múltiples compañías están involucradas. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que secuelas lleguen en un futuro y revivan estos contratos.

Vía: VGC