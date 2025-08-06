    Creadores de Guitar Hero están de regreso con nuevo juego de ritmo

    06/08/2025 1:51 p. m.

    Pese a que los juegos de ritmo nunca desaparecieron, su popularidad actual ya no es igual a la que vimos durante el apogeo de Guitar Hero y Rock Band. Afortunadamente, los desarrolladores que popularizaron las guitarras de plástico están de regreso, y tienen pensado ofrecer una experiencia que hará realidad los sueños de todos aquellos que aún recuerdan con cariño a Guitar Hero.

    Por medio de sus redes sociales, RedOctane, estudio que co-desarrolló las primeras entregas de Guitar Hero y el cual fue clausurado por Activision hace 15 años, anunció su regreso con un comunicado muy interesante. Aquí, los desarrolladores confirmaron que están trabajando en un juego de ritmo inspirado por su trabajo previo, el cual tienen pensado revelar a finales de este año. Esto fue lo que se comentó Simon Ebejer, director de estudio de RedOctane, al respecto:

    “Los juegos rítmicos son mucho más que una simple jugabilidad; se trata de la sensación, la fluidez y la conexión con la música y entre sí. RedOctane Games es nuestra forma de retribuir a un género que significa tanto para nosotros, a la vez que lo impulsamos hacia nuevas y emocionantes direcciones.

    Este juego no será Guitar Hero, DJ Hero, Guitar Freaks ni Rock Band. Esto es algo nuevo. Un juego de ritmo creado con cariño, por gente que se preocupa, con la comunidad como eje central en este mundo moderno en constante cambio en el que vivimos. Creemos firmemente que los expertos aquí son la comunidad y una nueva generación de talentos en desarrollo, quienes han mantenido el negocio en marcha durante los últimos años".

    ¿Un nuevo Guitar Hero está en camino?

    Esta nueva versión de RedOctane forma parte de la extensa cartera de estudios de Embracer Group y se encuentra dentro de la división “Freemode” de la compañía, junto con Middle-Earth Enterprises. Previamente, los miembros de este nuevo estudio ayudaron a crear una guitarra de plástico de alta gama para juegos como Fortnite Festival. 

    Por el momento no hay información clara sobre el tipo de proyecto en desarrollo, más allá de que será un juego de ritmo que probablemente utilice un instrumento de plástico. Considerando que el equipo tiene pensado llevar a cabo la revelación de este título a finales de año, es muy probable que veamos el nuevo trabajo de RedOctane durante The Game Awards. En temas relacionados, Activision podría traer de regreso a Guitar Hero. De igual forma, puedes conocer más sobre este título aquí.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Ya hace falta un nuevo juego al estilo de Guitar Hero. Si bien las experiencias de ritmo no han desaparecido, ya no son tan populares. Lo interesante será ver si esta experiencia cuenta con música original, o si tendremos frente a nosotros composiciones originales, algo que podría afectar el impacto de esta entrega.

    Vía: RedOctane 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
