Ubisoft abre nuevo estudio junto a Tencent

Unión que ya estaba destinada

Es bien sabido que Ubisoft no se encuentra en los mejores momentos de su existencia, ya que los videojuegos lanzados por ellos no logran vender los números estimados, a pesar de que algunos de ellos cuentan con buena calidad como el último Prince of Persia o hasta Assassin's Creed Shadows. Y para seguir existiendo, están buscando colaboraciones, lo cual lleva a nuevas noticias que se dieron hace pocas horas.

La empresa de Francia y Tencent confirmaron la creación de Vantage Studios, una nueva subsidiaria que será responsable del desarrollo de títulos clave como Assassin’s Creed, Far Cry y Rainbow Six. La compañía arranca operaciones con 2.300 empleados distribuidos en estudios de Montreal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Sofía y Barcelona, bajo la dirección de Christophe Derennes y Charlie Guillemot.

El nuevo estudio operará con un modelo menos centralizado que el de Ubisoft, otorgando mayor control creativo a cada equipo de desarrollo. Según fuentes, este esquema busca ofrecer flexibilidad y rapidez de adaptación frente a los cambios de la industria y las demandas de los jugadores, un aspecto clave tras los últimos años de bajo rendimiento de la empresa francesa.

La alianza con Tencent se formalizó en marzo, tras la adquisición de una participación valorada en 1.160 millones de euros por parte de la tecnológica china. Con ello, Tencent controlará el 25 % de Vantage Studios y actuará como asesor en la gestión, aunque Ubisoft mantendrá el liderazgo creativo y estratégico a través de Guillemot y Derennes.

Con Vantage Studios, Ubisoft apuesta por un nuevo inicio para revitalizar sus sagas más populares y fortalecer su presencia global. El objetivo es que esta estructura híbrida, respaldada por la inversión de Tencent, permita combinar libertad creativa con estabilidad financiera, marcando una etapa decisiva para el futuro de algunas de las franquicias más influyentes en la historia de los videojuegos.

Vía: EG

Nota del autor: Llama la atención qué clase de juegos podrán hacer con esta colaboración. Será cuestión de esperar un poco más.