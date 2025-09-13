Ubisoft comparte nueva información del siguiente Rayman

Rayman es una de las propiedades más amadas de Ubisoft, pero no ha tenido la oportunidad de brillar tanto como a algunos les gustaría. La última vez que vimos a este personaje fue como parte del DLC de Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Ahora, la compañía francesa ha dado un nuevo indicio de vida del siguiente juego de la serie.

Recientemente, la cuenta oficial de Rayman en Twitter, o X, revivió para dar un mensaje importante, es que han reafirmado que Ubisoft Montpellier y Ubisoft Milán están trabajando juntos en una nueva entrega de la serie. Considerando la calidad de los proyectos en los que han participado estos equipos, está claro que la serie está en muy buenas manos.

Rayman turns 30! Join us on our official channels to celebrate an incredible legacy



Let's kick it off with a special message from Ubisoft Montpellier that was broadcast as part of the fan event Rayman Alive, just minutes ago. pic.twitter.com/BQ6qavIrVr — Rayman (@RaymanGame) September 1, 2025

El siguiente Rayman

Lamentablemente, por el momento no hay muchos detalles sobre el siguiente juego de Rayman. Lo único que está claro, es que será un plataformero en 2D. Ubisoft Montpellier recientemente trabajó en Prince of Persia: The Lost Crown, y fue este equipo quien nos entregó Rayman Origins y Rayman Legends. Por su parte, Ubisoft Milán fueron los responsables de Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Solo nos queda esperar para ver qué tiene estos dos equipos en puerta para nosotros. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este proyecto aquí. De igual forma, así le fue en ventas a Prince of Persia: The Lost Crown.

Nota del Autor:

Ubisoft Montpellier y Ubisoft Milán son, probablemente, los equipos más talentosos de la compañía francesa, por lo que estoy 100% seguro de que el juego de Rayman en el que están trabajando será, quizás, el mejor en toda la serie. Ya no puedo esperar para jugarlo.

