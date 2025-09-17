    Elemento muy querido será retirado del remake de Assassin's Creed IV: Black Flag

    Un elemento que era parte fundamental

    Aunque no se ha anunciado de manera formal, se sabe muy bien que Ubisoft está trabajando en un remake muy importante de su franquicia más importante, hablamos de una versión renovada de Assassin's Creed IV: Black Flag, el cual busca cambiar muchos aspectos para mejorar respecto a la experiencia original. Sin embargo, habrá elementos que también se quiten, y ahí entran algunos que eran de los favoritos de los fans.

    El remake se ha colocado en el centro de la conversación tras un reporte del medio francés Jeuxvideo, el cual asegura que Ubisoft habría eliminado por completo las secciones reales en esta nueva versión. De confirmarse, el cambio representaría una alteración significativa respecto al título original, donde los jugadores abandonaban el Animus para explorar las oficinas de Abstergo Entertainment, aportando contexto a la historia del pirata Edward Kenway dentro de la narrativa.

    Según la información filtrada, la compañía compensaría la ausencia de estas secuencias con nuevo contenido enfocado en la era pirata, incluyendo capítulos adicionales sobre personajes como Mary Read, cuya historia quedó incompleta en la entrega de 2013. Asimismo, se anticipan ajustes en los sistemas de combate y equipamiento para acercarlos a las mecánicas de las entregas más recientes de la saga.

    La supuesta decisión, sin embargo, ha despertado críticas dentro de la comunidad. Varios jugadores han expresado su inconformidad en foros como Reddit, señalando que es un elemento esencial de la franquicia, al aportar la conexión con los elementos de ciencia ficción y la narrativa global. Para muchos, sin ese componente, la serie corre el riesgo de convertirse en una aventura histórica sin mayor identidad frente a otros títulos del género.

    El remake de Assassin’s Creed IV: Black Flag se encuentra previsto para lanzarse en 2026, aunque Ubisoft no ha emitido declaraciones oficiales respecto a los reportes. Por ahora, los seguidores se mantienen a la expectativa de que la compañía aclare si efectivamente desaparecerán las secciones modernas o si aún formarán parte de la experiencia.

    Habrá que esperar a un evento de la empresa francesa para conocer si realmente lo están desarrollando.

    Vía: IGN

    Nota del autor: Creo que primero le darán prioridad a Splinter Cell antes de este remake. Sin embargo, puede haber sorpresas.

