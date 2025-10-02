El evento de Halloween ha comenzado en GTA Online

Octubre ha comenzado, y eso significa que muchos juegos han dado pie a sus eventos anuales de Halloween. Uno de estos es Grand Theft Auto Online, el cual nos ofrece uno de sus más amados modos, dando pie a una experiencia que los fans no se pueden dar el lujo de ignorar.

Para comenzar, todos los usuarios pueden conseguir el doble de GTA$ y RP en Ataque zombi en Cayo Perico, misiones de venta del búnker y la nueva serie de la comunidad de Halloween, que incluye nuevas actividades todas las semanas. El Regalo del Festival del Medio Otoño será una gorra Yeti otoñal roja, la cual obtienes por jugar GTA Online en cualquier momento de esta semana.

El doble de GTA$ y RP en modos favoritos de Halloween que regresan.

Del 2 al 8 de octubre: Bestia vs. homicida

Del 9 al 15 de octubre: Día del juicio final

Del 16 al 22 de octubre: Homicida (submarino Ramius)

Del 23 al 29 de octubre: Paria

Del 30 de octubre al 5 de noviembre: Homicida (incluye el submarino Ramius)

Completa los desafíos semanales las primeras tres semanas de este mes para recibir la colección de zombis de Vinewood, que incluye:

Disfraz Homicida payaso, máscara Hockey Please Stop Me, camiseta Vinewood Zombie y pintura de diseño Calaveras para el Mammoth Avenger.

Doble de GTA$ en todos los desafíos semanales de este mes:

Del 2 al 8 de octubre: sobrevive a dos oleadas en una partida de supervivencia sin morir para ganar GTA$ 200,000 y la máscara de zombi vintage café (necesaria para desbloquear la colección de zombis de Vinewood).

Del 9 al 15 de octubre: completa tres trabajos de taxista para recibir GTA$ 200,000 y la máscara momia vintage erosionada (necesaria para desbloquear la colección de zombis de Vinewood).

Del 16 al 22 de octubre: gana un modo Adversario para recibir GTA$ 200,000 y la máscara de hombre lobo vintage café (necesaria para desbloquear la colección de zombis de Vinewood).

Del 23 al 29 de octubre: sobrevive a cuatro oleadas en una partida de supervivencia sin morir para ganar GTA$ 200,000 y la máscara de araña saltarina gris.

Del 30 de octubre al 5 de noviembre: gana un modo Adversario para recibir GTA$ 200,000 y la máscara calavera gris con capucha.

También están disponibles Calabazas de Halloween coleccionables, máscaras y pinturas faciales de Halloween gratis, y mucho más. Una nueva Serie de la comunidad de Halloween con nuevas actividades todas las semanas. Los zombis isleños torpes y corredores ya están disponibles en el creador de partidas de supervivencia.

Los descuentos en vehículos de Halloween son: 30% de descuento en los vehículos LCC Sanctus, Albany Lurcher, Albany Fränken Stange, Declasse Tornado desgastado y Chariot Romero Hearse.

Los descuentos adicionales son: 30% de descuento en búnkeres y sus mejoras y modificaciones, así como en conjuntos de Arena de Motores y en los vehículos Pegassi Osiris, Buckingham Miljet, Dewbauchee Vagner, Ocelot Jugular, Vapid Dominator GTT, Western Company Seabreeze, Western Company Duster 300-H, Bravado Gauntlet Hellfire y Albany Hermes.

Para miembros de GTA+: un Canis Terminus patrullero gratis en el concesionario del Club de coches de Vinewood, así como descuentos en el Coquette D10 de persecución, el Caracara de persecución y el Faction de rescate en el concesionario hasta el 8 de octubre, y mucho más.

Recuerda, todo esto ya está disponible para todos los usuarios de GTA Online, y los amantes de los eventos de Halloween no se pueden dar el lujo de ignorar este evento. En temas relacionados, resuelven el misterio más grande de GTA V. De igual forma, esta fue la última actualización de GTA Online.

Vía: Comunicado oficial