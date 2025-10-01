¿Cómo se cancela Xbox Game Pass en México?

Así ya no tendrás que seguir pagando

El día de hoy se dieron malas noticias en relación al servicio de Game Pass, dado que harán un aumento de precio que muchos jugadores conservan injusto, lo cual podría tener consecuencias negativas al momento de traer grandes exclusivas a dicho catálogo. De hecho, muchos están buscando la cancelación de su membresía, puesto que ya no quieren continuar aportando la nueva cifra que será de $30 USD.

Aquí los pasos a seguir por si deseas cancelar:

1.- Ingresa al sitio oficial de Microsoft y entra en tu cuenta en la sección “Suscripciones”, utilizando el correo y la contraseña vinculados a tu perfil de Xbox.





2.- Una vez dentro, encontrarás el detalle completo de tu plan, incluyendo información sobre pagos, facturación y administración.





3.- Selecciona la opción que prefieras: “Desactivar la facturación periódica”, en caso de que quieras detener los cobros automáticos, o “Cancelar la suscripción” si buscas dar de baja Game Pass de manera definitiva.





4.- En esa misma página también es posible cambiar el método de pago, canjear un código o consultar el historial de facturación, lo que brinda mayor control sobre la suscripción.

Algo a considerar, es que el público tiene descontento con el anuncio que se dio en relación al precio, ya que afectará básicamente a todo el mundo, a eso se agrega otro aumento sobre las consolas que se dio a conocer la semana pasada. Con un público que ahora desea pasarse a otros servicios rivales de Game Pass o hasta plataformas en donde jugar. Se espera que este movimiento no afecte al lanzamiento de ROG Xbox Ally este mismo mes.

Vía : Xbox

Nota del autor: Es muy extraño que hagan estos aumentos estando tan cerca celebraciones como la navidad o el black friday. Parece que se están poniendo el pie ellos mismos.



