    Ghost Rider podría incorporarse pronto al MCU

    Uno de los más queridos por los fans

    El siguiente año será importante para el cine de superhéroes, dado que se estará estrenando Avengers: Doomsday, nueva cinta de la franquicia que incorporará a un nuevo grupo de héroes que deberán enfrentar a Victor Von Doom para salvar al multiverso de múltiples desastres. Y ahora que la producción está tomando el camino indicado, se habla de ciertos personajes que estarán incorporándose a tan singular elenco.


    El esperado regreso de Ghost Rider podría estar más cerca de lo que muchos imaginaban. Según rumores compartidos por el experto de la industria Daniel Richtman, la próxima película incluiría múltiples cameos, entre ellos el del icónico personaje con cabeza en llamas. Aunque no se ha confirmado qué versión aparecerá, la noticia ha generado entusiasmo entre los fans que llevan años esperando su llegada a este universo.

    Avengers: Doomsday promete explorar varias líneas temporales del multiverso, incluyendo la de los X-Men originales, lo que abre la posibilidad de que se sorprenda con diferentes encarnaciones de Ghost Rider. El personaje ha sido interpretado previamente por Nicolas Cage como Johnny Blaze en las películas de 2007 y 2011, y por Gabriel Luna como Robbie Reyes en la serie Agents of S.H.I.E.L.D.. Cada versión comparte el pacto con fuerzas sobrenaturales que transforma al portador en un vigilante con calavera en llamas.

    En los cómics, distintas identidades han asumido el título, incluyendo Danny Ketch, Alejandra Jones, Michael Badilino, Kushala y Sal Romero, cada uno con su historia y poderes infernales. Johnny Blaze, la versión más icónica, hizo un pacto con Mefisto para salvar a su padre, lo que lo convirtió en el personaje original. La inclusión del mismo en Doomsday ampliaría la rica mitología del MCU, añadiendo un antihéroe oscuro al elenco de héroes y villanos.

    Aunque la aparición de Ghost Rider aún no está confirmada oficialmente, la cinta de diciembre de 2026 ya se perfila como un evento de gran magnitud. El filme reunirá a veteranos del MCU como Chris Hemsworth y Tom Hiddleston junto a nuevas estrellas como Florence Pugh y Pedro Pascal, enfrentando a Doom interpretado por Robert Downey Jr., mientras se alían con Wakanda, los Cuatro Fantásticos, los Thunderbolts y los X-Men para salvar el multiverso.

    Vía: CBR

    Imagen

    Nota del autor: Lo importante es que mientras dicha película, podemos ver la siguiente entrega de Spider-Man.

