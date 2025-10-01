Anuncian colaboración de Sushi Roll con Ghost of Yotei en México

Sushi con temática

Estamos a un día de que se estrene el juego más esperado del 2025 por parte de los fans de PlayStation, Ghost of Yotei, mismo que en este momento está siendo bien calificado por los medios que ya tuvieron tiempo de probarlo con anticipación, mencionando que es un salto significativo. Y ahora, como parte de la promoción, se ha anunciado una colaboración inesperada, que los fans agradecerán.

Los fans de México podrán disfrutar de una mancuerna única entre PlayStation y Sushi Roll: el Yōtei Roll, un platillo de edición limitada inspirado en el nuevo juego. Disponible del 1 de octubre al 30 de noviembre en todas las sucursales de la cadena, esta propuesta busca trasladar los paisajes y atmósferas de Hokkaidō directamente al paladar.

Ghost of Yotei , exclusivo de PS5, transporta a los jugadores al Japón del siglo XVII para seguir la historia de Atsu, una mercenaria que emprende un viaje marcado por la resiliencia, la transformación y la redención. Con gráficos impresionantes, batallas épicas y una narrativa inmersiva, el título se perfila como una de las grandes apuestas de Sony para la temporada.

El Yōtei Roll refleja la esencia visual y emocional del juego mediante ingredientes cuidadosamente seleccionados. Entre ellos se incluyen plátano frito que simboliza la luz del horizonte, maíz asado con tonos carbonizados que evocan paisajes agrestes, salmón en tonos naranjas profundos, aguacate que recuerda los verdes de Hokkaidō, y tanuki negro que sugiere sigilo y misterio. Además, se integran piel de salmón crujiente, papas dulces fritas y salsas de miso-sriracha y mango picante.

Recuerda que Ghost of Yotei se lanzará exclusivamente en PS5.

Vía: PS Blog

Nota del autor: Definitivamente tendré que pedirlo próximamente. Ojalá ese sabor exótico sea interesante.