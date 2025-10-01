    ¿Cuándo tendremos más información sobre Demon Slayer: Castillo Infinito 2?

    01/10/2025

    Demon Slayer: Infinity Castle es uno de los mayores fenómenos del año. Al recaudar más de $616 millones de dólares, está claro que un gran público ya vio esta cinta, y no puede esperar a que la secuela llegue a los cines. Lo mejor de todo, es que tendríamos más información sobre este proyecto a finales de este mismo año.

    Aunque por el momento no hay muchos detalles, se ha confirmado que Demon Slayer, como franquicia, formará parte de Jump Festa 2026, evento anual que en esta ocasión se llevará a cabo el próximo mes de diciembre del 2025. Aquí, asistirán las voces de Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Shinobu Kocho y Giyu Tomioka, por lo que muchos esperan que tengamos más noticias sobre Infinity Castle 2.

    La secuela en camino

    Ahora, es importante mencionar que por el momento no hay información clara sobre la presencia de Demon Slayer en Jump Fest 2026. Los actores bien podrían hablar sobre el proceso de la película de este año, evitando hablar sobre la secuela. Sin embargo, tampoco se descarta la posibilidad de que tengamos más detalles sobre esta cinta en los próximos meses.

    Considerando que la producción de Demon Slayer: Infinity Castle podría ser similar a la de una temporada completa, aunque algo más compleja, no se descarta la posibilidad de que incluso la secuela de esta cinta esté disponible el próximo año. Pese a que a muchos les gustaría esto, es probable que Ufotable se tome su tiempo para crear esta cinta. 

    Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con la secuela de Demon Slayer: Infinity Castle. En temas relacionados, Demon Slayer llega a la televisión abierta. De igual forma, Infinity Castle supera a Superman en taquilla.

