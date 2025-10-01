Se satura la página de cancelaciones de Xbox Game Pass

Los jugadores están inconformes

Definitivamente hoy no es buen día para los usuarios de Xbox, ya que desde muy temprano se confirmó que Microsoft tiene la intención de aumentar el precio de la plataforma de Game Pass, misma que si bien ofrece muchos juegos, no ha logrado destacar en cuanto número de membresías activas. Y ahora que se ha dado una cifra que cobrar, los jugadores se molestaron, a tal punto de lograr una acción colectiva negativa.

El reciente aumento en los precios y la reestructuración de sus planes ha generado una fuerte reacción negativa entre los clientes. La molestia se intensificó cuando el sitio oficial de gestión de suscripciones de Microsoft colapsó ante la gran cantidad de usuarios que intentaban cancelar sus membresías tras conocerse el cambio.

Se señaló que la página de cancelación solo mostraba una pantalla en blanco, evidenciando la presión de los servidores. El descontento creció al confirmarse que el nivel Ultimate subirá de $19,99 a $29,99 USD mensuales, con efecto inmediato, lo que dejó a muchos usuarios sin margen de maniobra antes de que se aplicaran las nuevas tarifas.

Las modificaciones también afectan a los planes inferiores. Mientras que Game Pass Ultimate mantiene su catálogo de más de 400 juegos y lanzamientos desde el primer día, el nuevo plan Premium reduce la biblioteca a unos 200 títulos y excluye estrenos inmediatos. Por su parte, el plan Essential ofrece cerca de 50 juegos seleccionados, una opción que muchos consideran insuficiente en comparación con lo que tenían previamente.

Microsoft, en contraste, ha intentado resaltar el valor añadido de su servicio. La compañía anunció la incorporación de más de 90 títulos, incluyendo clásicos de Ubisoft así como algunos nuevos. Además, los suscriptores de Ultimate recibirán beneficios extra como Fortnite Crew, Ubisoft+ Classics y mejoras en Xbox Cloud Gaming, que ahora soporta streaming en hasta 1440p.

Sin embargo, parece que esto no será suficiente para que los clientes acepten los cambios de pago.

Nota del autor: Quizá no sea el mejor momento para aumentar lo de Game Pass, lo digo porque también las consolas costarán más.