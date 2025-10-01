Bluey se une con sus pasos en Just Dance 2026

Dos grandes se unen

Aunque Ubisoft no ha tenido muchos éxitos en los últimos años, siguen sacando productos de manera constante para mantener a su base de fans sólida, sobre todo si hablamos del su lanzamiento anual llamado Just Dance, el cual es preferido básicamente por todas las edades. De hecho, de vez en cuando tienen colaboraciones con otras marcas populares de la cultura pop, y hoy anunciaron otra que gustará a los más pequeños de la casa.

La empresa ha anunciado una alianza con BBC Studios para llevar el exitoso universo de Bluey a la edición 2026 de su juego de baile . La colaboración permitirá a los jugadores disfrutar de un mapa de jugabilidad inspirado en la serie animada ganadora del Emmy, desarrollado en conjunto por Ubisoft, Neels Studio, BBC Studios y Ludo Studio . Esta incorporación promete ofrecer momentos divertidos y envolventes, tanto para fans del juego como de la franquicia de animación.

La serie sigue a Bluey, una caninca de raza blue heeler, que vive con su mamá, su papá y su hermanita Bingo. Con su imaginación, inventa juegos imprevisibles que involucran a toda su familia y vecinos, llevando a los jugadores a recrear estos momentos a través de las coreografías del juego. Just Dance permite así trasladar la energía y creatividad de la serie a la pantalla, ofreciendo diversión para todas las edades.

La experiencia de juego invita a bailar junto a Bluey, su familia y amigos en distintos escenarios, siguiendo cada paso de las coreografías cuidadosamente diseñadas. Esta integración busca reflejar los valores de unión familiar y alegría que caracterizan tanto a Bluey como a Just Dance , consolidando la franquicia como referente en los juegos musicales a nivel mundial, con más de 1,500 coreografías creadas y 135 millones de jugadores inspirados a lo largo de 15 años.

Amélie Louvet, directora de marketing de Just Dance, destacó que la colaboración celebra la conexión familiar a través del baile, mientras que Marina Mello, directora global de juegos e interactividad de BBC Studios, señaló que ahora familias de todo el mundo podrán unirse a esta experiencia. Just Dance 2026 Edition se lanzará el 14 de octubre, disponible en Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Vía: Ubisoft

Nota del autor: Disney ya está acostumbrado a salir en este juego, por lo que no es realmente sorpresa.