    Bluey se une con sus pasos en Just Dance 2026

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS01/10/2025 4:47 p. m.
    Blop

    Dos grandes se unen

    Aunque Ubisoft no ha tenido muchos éxitos en los últimos años, siguen sacando productos de manera constante para mantener a su base de fans sólida, sobre todo si hablamos del su lanzamiento anual llamado Just Dance, el cual es preferido básicamente por todas las edades. De hecho, de vez en cuando tienen colaboraciones con otras marcas populares de la cultura pop, y hoy anunciaron otra que gustará a los más pequeños de la casa.

    La empresa ha anunciado una alianza con BBC Studios para llevar el exitoso universo de Bluey a la edición 2026 de su juego de baile. La colaboración permitirá a los jugadores disfrutar de un mapa de jugabilidad inspirado en la serie animada ganadora del Emmy, desarrollado en conjunto por Ubisoft, Neels Studio, BBC Studios y Ludo Studio. Esta incorporación promete ofrecer momentos divertidos y envolventes, tanto para fans del juego como de la franquicia de animación.

    La serie sigue a Bluey, una caninca de raza blue heeler, que vive con su mamá, su papá y su hermanita Bingo. Con su imaginación, inventa juegos imprevisibles que involucran a toda su familia y vecinos, llevando a los jugadores a recrear estos momentos a través de las coreografías del juego. Just Dance permite así trasladar la energía y creatividad de la serie a la pantalla, ofreciendo diversión para todas las edades.

    La experiencia de juego invita a bailar junto a Bluey, su familia y amigos en distintos escenarios, siguiendo cada paso de las coreografías cuidadosamente diseñadas. Esta integración busca reflejar los valores de unión familiar y alegría que caracterizan tanto a Bluey como a Just Dance, consolidando la franquicia como referente en los juegos musicales a nivel mundial, con más de 1,500 coreografías creadas y 135 millones de jugadores inspirados a lo largo de 15 años.

    Amélie Louvet, directora de marketing de Just Dance, destacó que la colaboración celebra la conexión familiar a través del baile, mientras que Marina Mello, directora global de juegos e interactividad de BBC Studios, señaló que ahora familias de todo el mundo podrán unirse a esta experiencia. Just Dance 2026 Edition se lanzará el 14 de octubre, disponible en Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

    Vía: Ubisoft

    Imagen

    Nota del autor: Disney ya está acostumbrado a salir en este juego, por lo que no es realmente sorpresa.

    Etiquetas: , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Bluey se une con sus pasos en Just Dance 2026
    Bluey se une con sus pasos en Just Dance 2026
    Anuncian colaboración de Sushi Roll con Ghost of Yotei en México
    Anuncian colaboración de Sushi Roll con Ghost of Yotei en México
    ¿Cuándo tendremos más información sobre Demon Slayer: Castillo Infinito 2?
    ¿Cuándo tendremos más información sobre Demon Slayer: Castillo Infinito 2?
    Se satura la página de cancelaciones de Xbox Game Pass
    Se satura la página de cancelaciones de Xbox Game Pass
    Anuncian la programación de anime de Crunchyroll de otoño 2025
    Anuncian la programación de anime de Crunchyroll de otoño 2025
    Review – Digimon Story Time Stranger
    Review – Digimon Story Time Stranger
    Ubisoft abre nuevo estudio junto a Tencent
    Ubisoft abre nuevo estudio junto a Tencent
    Nuevo tráiler de SpongeBob Squarepants: Titans of the Tide
    Nuevo tráiler de SpongeBob Squarepants: Titans of the Tide
    Ésto cuesta Xbox Game Pass en México con el aumento
    Ésto cuesta Xbox Game Pass en México con el aumento
    Rock Band 4 desaparecerá esta semana
    Rock Band 4 desaparecerá esta semana
    ¿Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles tendrá textos en español?
    ¿Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles tendrá textos en español?
    Xbox Game Pass sube de precio inmediatamente
    Xbox Game Pass sube de precio inmediatamente
    Dueños actuales de EA apuestan fuertemente por el uso de la IA
    Dueños actuales de EA apuestan fuertemente por el uso de la IA
    Hollywood enfurece por actriz creada con IA
    Hollywood enfurece por actriz creada con IA
    ¡Gana una copia totalmente gratis de EA Sports FC 26 para PS5!
    ¡Gana una copia totalmente gratis de EA Sports FC 26 para PS5!
    Revelan imágenes in engine del próximo juego de Kojima, Physint
    Revelan imágenes in engine del próximo juego de Kojima, Physint
    Anuncian película live action de Blue Lock y más sorpresas
    Anuncian película live action de Blue Lock y más sorpresas
    El remake de Silent Hill entra en proceso de producción
    El remake de Silent Hill entra en proceso de producción
    Pokémon Legends: Z-A estrena trailer live action
    Pokémon Legends: Z-A estrena trailer live action
    Precio y fecha del DualSense de Astro Bot en México
    Precio y fecha del DualSense de Astro Bot en México
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo