El festín third party para los Nintendo Switch

El último Nintendo Direct, cerró el mes con una lluvia de anuncios que, aunque centrados exclusivamente en títulos third-party, lograron capturar la atención de los gamers alrededor del planeta. En tal acontecimiento se presentó una alineación diversa que abarcó desde RPGs tácticos hasta survival horror, pasando por remakes y sorpresas inesperadas.

Uno de los destapes más destacados fue Octopath Traveler 0, una precuela ambientada en Orsterra que retoma el estilo HD-2D con combates por turnos y una narrativa exquisita. Square-Enix redobla su apuesta por este estilo visual, que ya se ha convertido en una firma estética reconocible.

También se brindaron más detalles sobre Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, exclusivo para Nintendo Switch 2. Este spin-off de la saga Zelda se sitúa cronológicamente antes de Tears of the Kingdom y promete acción masiva con una historia centrada en Ganondorf, previéndose su arribo para invierno.

En el terreno del horror, Cronos: The New Dawn sorprendió con su atmósfera inquietante y perturbadora, mismo que llegará el 5 de septiembre y promete enfrentamientos contra enemigos mutantes y una narrativa que juega con la cordura del protagonista.

Ubisoft no se quedó atrás y dio a conocer Just Dance 2026, con una playlist de 40 canciones que abarcan varias décadas. Otro regreso inesperado fue el de Plants vs Zombies: Replanted, una nueva entrega de la icónica y clásica saga bajo el sello de EA.

De igual modo, se develaron Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections, Persona 3 Reload, Dragon Ball: Sparking! Zero, y Once Upon a Katamari, sin olvidarse de la grandiosa propuesta de Square-Enix denominada The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, que muestra una combinación entre Secret of Mana y los juegos de corte clásico de la franquicia Zelda.

El Nintendo Direct no sólo cumplió con las expectativas, sino que dejó claro que Switch 2 está lista para recibir una oleada de contenido diverso y ambicioso, siguiendo la misma tónica de su antecesora que se convirtió en un éxito de ventas y aún confía en superar eventualmente el récord de PlayStation 2.



