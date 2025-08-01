    Nintendo advierte sobre usar el Switch 2 a altas temperaturas

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS01/08/2025 10:04 a. m.

    Actualmente, ya no basta solo con cuidar una consola del polvo y los golpes, sino que las temperaturas a las que puede llegar un hardware también deben de considerar si desea que tu plataforma predilecta dure muchos años. De esta forma, Nintendo ha compartido una nueva alerta para evitar que los jugadores utilicen el Switch 2 en temperaturas extremas.

    Por medio de sus redes sociales, Nintendo compartió un mensaje señalando que, para evitar algún problema con el Switch 2, es recomendado jugar entre 5 °C y 35 °C de temperatura ambiental. Algo por debajo o por arriba de lo establecido podría causar problemas a la consola, afectando aspectos como el rendimiento de algunos juegos y la duración de la batería.

    ¿Por qué Nintendo ofrece esta advertencia?

    Esta recomendación sale a la luz debido a que en Japón se registraron temperaturas de hasta 41.2 °C, y se espera que el invierno este año sea más frío de lo normal. Esta información no solo es útil para los usuarios del Switch 2, sino que aquellos con un Switch 1 también se van a beneficiar de seguir al pie de la letra esta advertencia, y hará que tus consolas tengan una mayor vida útil.

    Recuerda, procura jugar entre 5 °C y 35 °C de temperatura ambiental. En temas relacionados, estos son los accesorios del Switch 2 que subirán de precio. De igual forma, Nintendo revela cuánto ha vendido el Switch 2 desde su lanzamiento.

    Imagen

    Vía: Nintendo 

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media