Nintendo advierte sobre usar el Switch 2 a altas temperaturas

Actualmente, ya no basta solo con cuidar una consola del polvo y los golpes, sino que las temperaturas a las que puede llegar un hardware también deben de considerar si desea que tu plataforma predilecta dure muchos años. De esta forma, Nintendo ha compartido una nueva alerta para evitar que los jugadores utilicen el Switch 2 en temperaturas extremas.

Por medio de sus redes sociales, Nintendo compartió un mensaje señalando que, para evitar algún problema con el Switch 2, es recomendado jugar entre 5 °C y 35 °C de temperatura ambiental. Algo por debajo o por arriba de lo establecido podría causar problemas a la consola, afectando aspectos como el rendimiento de algunos juegos y la duración de la batería.

????????Nintendo Switch?Nintendo Switch 2 ?????????????????????????

???????????????????5~35?????????????



???35??????????????????????????????? — ??????? (@nintendo_cs) August 1, 2025

¿Por qué Nintendo ofrece esta advertencia?

Esta recomendación sale a la luz debido a que en Japón se registraron temperaturas de hasta 41.2 °C, y se espera que el invierno este año sea más frío de lo normal. Esta información no solo es útil para los usuarios del Switch 2, sino que aquellos con un Switch 1 también se van a beneficiar de seguir al pie de la letra esta advertencia, y hará que tus consolas tengan una mayor vida útil.

Recuerda, procura jugar entre 5 °C y 35 °C de temperatura ambiental. En temas relacionados, estos son los accesorios del Switch 2 que subirán de precio. De igual forma, Nintendo revela cuánto ha vendido el Switch 2 desde su lanzamiento.

Vía: Nintendo