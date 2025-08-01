    Los accesorios del Switch 2 también subirán de precio

    01/08/2025

    El día de hoy, Nintendo confirmó que el precio del Switch aumentará en Estados Unidos a partir del fin de semana, esto como consecuencia de los aranceles impuestos por Donald Trump en varias partes de Asia. Sin embargo, esto no será todo, puesto que los accesorios del Switch 2 también se verán afectados.

    Aunque el incremento está enfocado en el hardware del Switch, Nintendo ha señalado que los accesorios del Switch 2 también se verán afectados por el incremento de precio que entrará en vigor el próximo 3 de agosto del 2025. Pese a que la compañía no compartió detalles específicos, algunas tiendas de Estados Unidos ya reflejan estos cambios.

    ¿Qué accesorios subirán de precio?

    De acuerdo con Target y otras tiendas en Estados Unidos, el Pro Controller 2 no subirá de precio, por lo que conservará su costo de $84.99 dólares. Sin embargo, los Joy-Con 2 no tuvieron la misma suerte, puesto que a partir del 3 de agosto estos controles pasarán de costar $94.99 dólares a $99.99 dólares. 

    Aunque por el momento solo hay mención de los controles, no se descarta que accesorios como la cámara y la funda protectora del Switch 2 tengan algún cambio en sus precios en un futuro. De igual forma, es probable que los precios varíen entre tiendas y, al menos hasta el momento, se desconoce si estos cambios se verán reflejados en México y el resto de América Latina.

    Recuerda, el incremento de precio en el Switch y el hardware de Nintendo en Estados Unidos entrará en vigor a partir del 3 de agosto. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este caso aquí. De igual forma, revelan las ventas del Switch 2 hasta el día de hoy.

     Nota del Autor:

    $100 dólares por unos Joy-Con 2 suena ridículo. Solo estamos hablando de un aumento de $5 dólares, pero es impresionante que este sea el costo de los controles. Aunque por el momento no hay casos de drift, parece que el precio de un par nuevo es un incentivo más para cuidar lo que vienen incluidos con la consola.

    Vía: Wario64 

