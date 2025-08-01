Nintendo aumenta el precio del Switch

El Nintendo Switch aumentará de precio. Después de varios meses de incertidumbre causados por la guerra de tarifas de Estados Unidos, el día de hoy se ha confirmado que el hardware de la Gran N tendrá un mayor costo para los usuarios a partir del fin de semana, algo que seguramente afectará el rendimiento de la compañía japonesa en el mercado.

Por medio de un comunicado oficial, Nintendo ha confirmado que el precio de los diferentes modelos del Switch, así como accesorios y algunos Amiibo, aumentarán a partir del 3 de agosto. Por el momento, solo se habla de un incremento en Estados Unidos, aunque no se descarta la posibilidad de que esto se replique en otros mercados en un futuro. Esto son los productos que aumentan de precio:

Nintendo Switch – Modelo OLED

Nintendo Switch estándar

Nintendo Switch Lite

Algunos accesorios de Nintendo Switch

Determinados accesorios de Nintendo Switch 2

Algunos amiibo

Nintendo Sound Clock: Alarmo

¿El Switch 2 aumentará de precio?

Afortunadamente, el Nintendo Switch 2, los juegos físicos y digitales para las consolas, y las membresías de Switch Online no sufrirán de algún aumento, al menos hasta el momento. No se descarta la posibilidad de que en un futuro veamos un incremento de precio en el nuevo hardware, especialmente si las tarifas impuestas por Estados Unidos siguen en marcha.

Junto a esto, se desconoce cuánto aumentarán de precio el Switch y el resto de los accesorios. Sin embargo, considerando que este incremento entrará en vigor a partir del día de mañana, es muy probable que esta información salga a la luz en las próximas horas. Lo interesante será ver cómo es que esto afectará a mercados adyacentes, como México y América Latina.

Recuerda, el Nintendo Switch y algunos accesorios aumentarán de precio en Estados Unidos a partir del 3 de agosto. En temas relacionados, este es el resumen del pasado Nintendo Direct. De igual forma, el Switch 2 se puede sobrecalentar si no desactivas esta opción.

Nota del Autor:

Aunque es un alivio que el Switch 2 no aumentará de precio, es extraño que una consola que ha acabado su ciclo de vida suba de precio. Usualmente es el caso contrario. Será interesante ver cómo reacciona el mercado a este gran cambio, y si Nintendo tiene pensado replicar esto en un futuro.

