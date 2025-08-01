    El Nintendo Switch 2 supera las seis millones de unidades vendidas

    El Nintendo Switch 2 se vende como pan caliente. La nueva consola de la Gran N es todo un éxito. Si bien muchas de las cifras de ventas que habíamos visto hasta el día de hoy provenían de analistas y fuentes de terceros, la compañía japonesa por fin ha revelado que el Switch 2 ha superado las seis millones de unidades vendidas a nivel global.

    Por medio de su más reciente reporte financiero, Nintendo ha confirmado que el Switch 2 vendió más de 5.82 millones de unidades para el 30 de junio del 2025, superando las seis millones de unidades vendidas en estos momentos. Este es un gran hito que deja en claro que la consola será todo un éxito, incluso con todo el escepticismo que tuvo previo a su lanzamiento.

    A la par, Nintendo ha confirmado que la demanda del Switch 2 ha superado el abastecimiento en algunas regiones. Este es un buen problema para ellos, puesto que deja en claro que el público está interesado en su hardware, aunque es necesario resolver esta escasez. Solo nos queda por ver cómo es que la Gran N planea resolver esto.

    Recordemos que previo a su lanzamiento a inicios de junio, muchos dudaban sobre el éxito del Switch 2, señalando que el precio de la consola era demasiado alto. Junto a esto, el precio de las tarifas impuestas por Estados Unidos amenazaban con un posible aumento de precio. Sin embargo, parece que esto no fue un gran problema para muchos jugadores.

    ¿Cuánto venderá el Switch 2?

    Analistas han señalado que el Switch 2 podría llegar a vender hasta 20 millones de unidades para finales del año fiscal, y si la consola logró superar las seis millones en poco más de un mes, incluso existe la posibilidad de que sobrepase esta impresionante cantidad. Con la temporada de invierno en un futuro, Nintendo solo tiene que ofrecer una gran oferta de software y cumplir con la alta demanda de hardware.

    Solo nos queda esperar para ver más del desempeño del Switch 2 en el mercado. En temas relacionados, el precio del Switch aumenta en Estados Unidos. De igual forma, este es el resumen del pasado Nintendo Direct.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Seis millones de unidades en poco más de un mes es algo ridículo. Estamos hablando de que el Switch 2 ha superado muchas de las expectativas del mercado,  y tiene el potencial de convertirse en una de las piezas de hardware más exitosas del mercado. Claro, aún faltan varios años para que esto suceda, pero no se descarta que esto eventualmente suceda.

    Vía: Nintendo 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
