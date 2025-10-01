La nueva actualización del PS5 ya está disponible

El PlayStation 5 llegó a nuestras manos hace casi cinco años. Desde entonces, Sony se ha encargado de ofrecer la mejor versión firmware posible por medio de diferentes actualizaciones. De esta forma, todos los usuarios de este hardware ya pueden acceder a todas las mejoras que la más reciente actualización ofrece.

En estos momentos, todos los usuarios del PlayStation 5 ya pueden descargar la versión 25.06-12.02.00 del firmware. Como su nombre lo indica, no esperen una mejora sustancial o un cambio a la interfaz. En su lugar, esta actualización nos ofrece las ya clásicas mejoras generales al sistema. Esto tiene sentido, especialmente considerando que hace unos días vimos una actualización importante.

Novedades para el PS5

La última actualización del PS5 agregó la opción para que varios juegos consuman menos energía al momento de usarlos, y previo a eso, en julio llegó una versión del firmware que permite que los DualSense estén ligados a más de una consola. De esta forma, es probable que pase algo de tiempo antes de que Sony nos entregue sustancialmente diferente para todos los usuarios.

Como siempre, esta actualización ya está disponible para todos los usuarios. Si bien es cierto que este proceso se lleva a cabo de forma automática al conectarse al internet, también puedes realizar esto de manera manual. En total, la mejora al firmware pesa solo 1.3 GB, por lo que no tienes que preocuparte por eliminar juegos para tener el espacio suficiente.

Recuerda, la nueva actualización del PlayStation 5 ya está disponible para todos los usuarios. En temas relacionados, filtración revela nuevo tipo de DualSense. De igual forma, anuncian colaboración entre Ghost of Yotei y Sushi Roll.

Nota del Autor:

Es muy probable que ya no veamos actualizaciones importantes para el PS5. A cinco años de su lanzamiento, la consola ya funciona muy bien, y es probable que solo veamos mejoras pequeñas o soluciones a problemas que surgen ocasionalmente, algo que es natural para una consola.

Vía: PlayStation