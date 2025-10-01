Descubren que Hollow Knight: Silksong podría tener DLC

Todo apunta a más contenido

El querido Hollow Knight: Silksong vuelve a generar conversación entre la comunidad después de que un datamining revelara posibles pistas sobre un contenido adicional en camino. Los archivos del título contienen referencias directas al primer juego de Team Cherry , lo que ha desatado teorías sobre un futuro DLC enfocado en Hornet.

El descubrimiento fue compartido en Reddit por el usuario Erictor04 , quien al revisar los archivos del juego encontró menciones a varios jefes de la entrega original, como Grimm y el Falso Caballero. Lo llamativo es que uno de ellos no aparece en la versión final de Silksong, detalle que ha despertado la curiosidad de los fans y abierto la puerta a nuevas interpretaciones.

Muchos jugadores han recordado que Silksong nació como un DLC de Hollow Knight antes de transformarse en un título independiente, lo que refuerza la idea de que Team Cherry podría estar preparando contenido adicional como una especie de guiño al origen del proyecto.

Por el momento no existe confirmación oficial, pero la posibilidad de un DLC disponible en PC, consolas y Game Pass mantiene a la comunidad en alerta. Con la historia aún fresca, cualquier expansión podría consolidar aún más el mundo de Hollow Knight como uno de los referentes modernos del género metroidvania.

No está de más mencionar, que el juego anterior nunca cobró por tener expansiones o algo parecido. Sin embargo, podría ser tan popular que ahora sí se decidan por pedir una cuota de entrada, misma que los fans seguramente pagarán con gusto.

Recuerda que está disponible en distintas consolas y PC.

Nota del autor: Yo todavía no lo termino, pero seguro que cuando eso pase pediré más. Así que un DLC sin duda es algo que queremos.