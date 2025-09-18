    Team Cherry habla sobre la dificultad en Hollow Knight: Silksong

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS18/09/2025 12:12 p. m.

    Aunque muchos aman Hollow Knight: Silksong, es indiscutible que la dificultad de esta aventura ha sido uno de los mayores puntos de inflexión en la comunidad. Al respecto, los creadores de esta entrega por fin han hablado al respecto, y han señalado que, similar a otros juegos de este estilo, la secuela ofrece las suficientes opciones para siempre encontrar la victoria.

    En la reciente exposición de ACMI Game Worlds en Melbourne, Ari Gibson y William Pellen, miembros de Team Cherry, tuvieron la oportunidad de hablar sobre la dificultad de Hollow Knight: Silksong, señalando que el juego ofrece múltiples rutas y habilidades para superar todos los retos que este título tiene para nosotros. Esto fue lo que Gibson comentó al respecto:

    “Silksong tiene algunos momentos de gran dificultad, pero parte de permitir un mayor nivel de libertad en el mundo significa que puedes elegir constantemente a dónde vas y qué haces.

    Hornet tiene más rapidez y habilidad, por lo que incluso el enemigo básico tenía que ser más complejo e inteligente”.

    Un mayor reto

    Es probable que más de una persona se adentrara a Hollow Knight: Silksong pensado que iba a tener una experiencia similar a Hollow Knight. Sin embargo, el nuevo juego tiene una serie de ideas únicas que le ofrecen una identidad muy marcada en comparación con su predecesor. 

    Si bien los desarrolladores están abiertos a la idea de mejorar el balance de la experiencia, cambiando la dificultad de algunos enemigos y jefes, no quieren cambiar la experiencia. Si el reto es parte de la identidad de Silksong, entonces Team Cherry hará todo lo posible para mantener esto intacto. 

    Solo nos queda esperar para ver qué más hará Team Cherry para mejorar la experiencia en general de Hollow Knight: Silksong. En temas relacionados, llega nuevo parche para el juego. De igual forma, usuario completa el reto más complicado de esta entrega.

    Imagen

    Nota del Autor:

    La dificultad es parte de la identidad de Hollow Knight: Silksong, por lo que reducirla sustancialmente no tendrá un resultado positivo. Lo importante es la accesibilidad, y en este punto, Team Cherry cumple con su objetivo de llevar esta experiencia a todas las personas posibles.

    Vía: Dexerto

    Etiquetas: , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Sony regresa al EGS
    Rumor: Sony regresa al EGS
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo