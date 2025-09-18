Team Cherry habla sobre la dificultad en Hollow Knight: Silksong

Aunque muchos aman Hollow Knight: Silksong, es indiscutible que la dificultad de esta aventura ha sido uno de los mayores puntos de inflexión en la comunidad. Al respecto, los creadores de esta entrega por fin han hablado al respecto, y han señalado que, similar a otros juegos de este estilo, la secuela ofrece las suficientes opciones para siempre encontrar la victoria.

En la reciente exposición de ACMI Game Worlds en Melbourne, Ari Gibson y William Pellen, miembros de Team Cherry, tuvieron la oportunidad de hablar sobre la dificultad de Hollow Knight: Silksong, señalando que el juego ofrece múltiples rutas y habilidades para superar todos los retos que este título tiene para nosotros. Esto fue lo que Gibson comentó al respecto:

“Silksong tiene algunos momentos de gran dificultad, pero parte de permitir un mayor nivel de libertad en el mundo significa que puedes elegir constantemente a dónde vas y qué haces.



Hornet tiene más rapidez y habilidad, por lo que incluso el enemigo básico tenía que ser más complejo e inteligente”.

Un mayor reto

Es probable que más de una persona se adentrara a Hollow Knight: Silksong pensado que iba a tener una experiencia similar a Hollow Knight. Sin embargo, el nuevo juego tiene una serie de ideas únicas que le ofrecen una identidad muy marcada en comparación con su predecesor.

Si bien los desarrolladores están abiertos a la idea de mejorar el balance de la experiencia, cambiando la dificultad de algunos enemigos y jefes, no quieren cambiar la experiencia. Si el reto es parte de la identidad de Silksong, entonces Team Cherry hará todo lo posible para mantener esto intacto.

Solo nos queda esperar para ver qué más hará Team Cherry para mejorar la experiencia en general de Hollow Knight: Silksong. En temas relacionados, llega nuevo parche para el juego. De igual forma, usuario completa el reto más complicado de esta entrega.

Nota del Autor:

La dificultad es parte de la identidad de Hollow Knight: Silksong, por lo que reducirla sustancialmente no tendrá un resultado positivo. Lo importante es la accesibilidad, y en este punto, Team Cherry cumple con su objetivo de llevar esta experiencia a todas las personas posibles.

Vía: Dexerto