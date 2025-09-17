Llega nuevo parche para Hollow Knight: Silksong

La semana pasada, Team Cherry nos entregó la primera actualización de Hollow Knight: Silksong, modificando la dificultad de algunos jefes en el inicio del juego. Ahora, el estudio de Australia ha confirmado que ya están trabajando en un segundo parche, el cual tendrá como objetivo los bugs, no con los que peleamos, sino los del otro tipo.

Por medio de Steam, Team Cherry ha confirmado que la versión 1.0.28626 de Hollow Knight: Silksong ya está disponible en beta para todos los usuarios de PC, y esperan que la actualización final llegue en un futuro cercano para el resto de los jugadores. En esta ocasión no modificarán la dificultad, sino que han solucionado algunos de los problemas menos que aquejan a esta entrega.

Mejoras para Hollow Knight: Silksong

Notablemente, el parche añade la opción de efecto Dithering en la configuración avanzada de vídeo. Reduce las bandas de color, pero puede suavizar ligeramente la apariencia de los elementos en primer plano. Se ha actualizado la descripción del logro “Deseo del Heraldo” para aclarar que los jugadores deben cumplir el deseo y completar el juego.

Junto a esto, se han llevado a cabo una serie de cambios menores a los NPC, comportamiento de ciertos enemigos, y mejoras a la forma en la que algunos elementos del juego funcionan. De igual forma, Team Cherry ha mencionado que están comprometidos con ofrecer la mejor experiencia posible, por lo que es muy probable que veamos más parches de este estilo en un futuro.

Recuerda, la beta de la actualización 1.0.28626 de Hollow Knight: Silksong ya está disponible en PC, y eventualmente llegará a todos los jugadores en otras plataformas. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de este juego. De igual forma, el título recibe un mod cooperativo.

Nota del Autor:

Es bueno ver que Team Cherry sigue trabajando arduamente para ofrecer la mejor experiencia posible. Si bien es probable que no mucho cambie entre la versión final y aquella que llegó a inicios de septiembre, algunos detalles serán mejor para futuros jugadores.

Vía: Team Cherry