Hollow Knight: Silksong recibe mod cooperativo

A poco más de 10 días de su lanzamiento oficial, Hollow Knight: Silksong sigue dando mucho de qué hablar. Uno de los principales temas de conversación ha girado en torno a la dificultad. Para ofrecer una alternativa, los mods han tomado la batuta, ofreciendo diferentes formas de jugar, entre ellas, un apartado cooperativo y competitivo.

Aunque aún no están disponibles para el público en general, algunos fans ya están trabajando en mods cooperativos para Hollow Knight: Silksong en PC. Los principales son SilklessCoop y Silksong Steam multiplayer mod. El primero nos permite disfrutar de la aventura junto a otra persona, mientras que el segundo convierte a esta aventura en una batalla campal PvP.

Hollow Knight: Silksong y los mods

Lamentablemente, SilklessCoop y Silksong Steam multiplayer mod aún no están disponibles para el público en general, y es que los encargados de estos mods se han enfrentado a una serie de problemas y bugs que les impiden ofrecer la experiencia tan deseada por cierta parte del público.

Aunque los mods cooperativos aún no están listos, sitios como Nexus Mods ya nos ofrece un sin fin de opciones para el juego. Las opciones más populares están relacionadas con la dificultad, disminuyendo el reto para que más personas sean capaces de experimentar este popular título.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Hollow Knight: Silksong y su modo cooperativo creado por los fans. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña del juego. De igual forma, así le ha ido en calificaciones a este título.

Nota del Autor:

Los mods de este tipo son muy interesantes. Estamos hablando de una forma de jugar cooperativamente una experiencia que fue creada para un solo jugador. El resultado será extraño y, como algunos desarrolladores están descubriendo, algo muy complicado de hacer realidad.

Vía: nek5