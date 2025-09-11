Hollow Knight: Silksong ya tiene calificación en Metacritic

Podría llevarse el galardón más alto

Se acaba de cumplir una semana del lanzamiento de Hollow Knight: Silksong, videojuego que se convirtió en todo un suceso en la industria, empezando por el precio que no fue tan grande como se esperaría, a eso se suma que la fecha de salida fue revelada de manera abrupta. Y como se sabe, no se distribuyeron copias de prensa especializada, pero a pesar de todo, ya cuenta con su respectivo puntaje en la plataforma de Metacritic.

El juego ya figura entre los títulos mejor calificados del año en la plataforma mencionada y se perfila como uno de los contendientes favoritos para el GOTY 2025. La esperada secuela del indie de culto de 2017 ha cumplido con las expectativas y las reseñas lo colocan a la par de producciones de gran presupuesto.

Según la crítica especializada, la versión de PlayStation 5 tiene una calificación de 90, mientras que en PC asciende a 92. Los jugadores coinciden, con más de 1700 reseñas que mantienen el promedio en la misma línea. Así, la obra de Team Cherry iguala la calidad de su antecesor y demuestra que puede competir en lo más alto del panorama actual.

En la lista de Metacritic, el indie aparece junto a nombres destacados como Clair Obscur: Expedition 33 y Blue Prince. Aunque The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Breath of the Wild marcan 95 puntos, estos corresponden a versiones mejoradas para Switch 2, por lo que no entran directamente en la contienda de estrenos de este año. Esto deja a Silksong entre lo mejor valorado de 2025.

Con un 92, Hollow Knight: Silksong no solo confirma el talento de Team Cherry para expandir su universo, sino que también coloca a un título independiente en la pelea por el máximo reconocimiento de la industria. La pregunta que queda es si este indie podrá superar a grandes como Death Stranding 2 o Donkey Kong Bananza cuando llegue el momento de definir al ganador en la ceremonia de diciembre.

Vía: LU

Nota del autor: Si ya nominaron en el pasado a indies como Balatro, obviamente Silksong puede llegar a ese nivel. Pero ganar el premio, no lo sé.