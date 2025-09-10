    Speedrunners destruyen Hollow Knight: Silksong

    10/09/2025 2:59 p. m.

    Hollow Knight: Silksong es un gran y extenso juego. Aquellos que han terminado el juego al 100% han señalado que les tomó cerca de 60 horas completar la aventura. Sin embargo, los speedrunners ya están haciendo todo lo posible para reducir este tiempo, al grado de que ya hay personas que han llegado a los créditos en menos de dos horas.

    En estos momentos, el récord de speedrun en Hollow Knight: Silksong es de solo 1:26:20, esto por parte de un youtuber conocido como BlueSR, quien le robó el récord de 1:46:47 a Onaku. Esto ha abierto las puertas a que más personas que se dedican a esto traten de superar los tiempos que en los últimos días se han establecido. 

    La clasificación oficial de speedrunning no se abrirá hasta el 1 de octubre, momento en el que tendremos una idea clara del récord mundial y las reglas oficiales. Hasta entonces, los speedrunners compartirán rápidamente sus tiempos en redes sociales. Junto a esto, el mismo juego incita a los usuarios a terminar la aventura de la forma más rápida.

    Dentro de Hollow Knight: Silksong hay dos trofeos que incitan a completar la aventura de la forma más rápida posible. El primero nos pide acabar el juego al 100% en menos de 30 horas, mientras que el segundo nos reta llegar al final en menos de cinco horas, sin importar el porcentaje que tengas.

    Considerando que el récord de Hollow Knight es de menos de 30 minutos, es probable que veamos números más pequeños en Silksong en un futuro. En temas relacionados, Hollow Knight: Silksong oculta un modo más difícil. De igual forma, este es nuestro gameplay de este título.

    Es ridículo que una persona logre acabar un juego tan largo en menos de hora y media. Yo llevo como tres, y estoy seguro de que no he visto ni el 10% de lo que este título tiene para nosotros. No sé cómo voy a lograr terminar el juego en menos de cinco horas.

